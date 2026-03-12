Tiborcz István eladta a Karmelita mellett lévő luxusingatlanát

ingatlaneladás;Tiborcz István;BDPST Group;

2026-03-12 14:13:00 CET

Akadt rá NER-es vevő. Orbán Viktor is tartott ott egy titokzatos találkozót.

Öt hónapja eladta Tiborcz István azt a Karmelita kolostortól néhány száz méterre fekvő budavári műemlékházat, amelyet az apósa, Orbán Viktor is használt korábban - írja a Válasz Online.

A lap idézi a 444 egy fotósorozatát, amelyből kiderült, hogy a Magyar Péter berobbanását jelentő, 2024. februári Partizán-interjú utáni belpolitikai felbolydulás idején Orbán Viktor nemcsak a hivatalának otthont adó Karmelitában tevékenykedett, hanem a többi között a Tiborcz István fő cégéhez, a BDPST Grouphoz tartozó budavári, Fortuna utca 11. alatti műemlékházat is használta szűkkörű politikai egyeztetésekre. A miniszterelnök veje akkor azt közölte, „bármikor szívesen látom a miniszterelnök urat és vendégeit a cégcsoporthoz tartozó különböző ingatlanokban és egységekben”.

A Fortuna utcai épület ma is az IBC Real Estate Kft. tulajdonában van Castrum Real Estate néven, a cégbírósági dokumentáció szerint azonban 2025 októberében a társaság kikerült a BDPST portfoliójából. A vállalat új közvetett tulajdonosa a svájci Schwyz kantonban bejegyzett Largus Holding AG nevű cég, amelynek papírjain egy közreműködő magyar ügyvéd, Dóczi Tamás neve látható, aki 2010-ben még Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes kedvenc ügyvédei közé tartozott.

A Válasz Online szerint a svájci társaság Barna Zsolt, a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bank elnök-vezérigazgatójának családjával köthető össze, a Largus magyar leányvállalatainak egyik meghatározó vezetője ugyanis például Barna Máté Tamás, Barna Zsolt unokatestvére.

A lap megjegyzi még, hogy Barna Zsolt köre a kormányzati magántőkealapos pénzkihelyezések egyik nagy nyertese Tiborcz István, Mészáros Lőrinc és Nagy Márton családi bizalmasai mellett.