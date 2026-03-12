Újabb iráni támadásokról számoltak be a környező országok, megint kilőtt az olaj ára

Irán;Izrael;Irak;Dubaj;Bahrein;háború Iránban;

2026-03-12 10:06:00 CET

Irakban két olajszállító hajót ért találat, míg Bahreinben olaj- és üzemanyagtartályokat vettek célba. Izrael nagyszabású csapáshullámot indított a Hezbollah infrastruktúrája ellen.

Több környező országból – mások mellett Irakból, Bahreinből és Ománból is – iráni támadásokat jelentettek csütörtökre virradóan – írja a BBC.

Az Irak déli részén található Basra közelében két olajszállító hajót ért találat. A keletkezett tüzet eloltották és a legénység tagjainak többségét sikerült kimenteni, de egy ember életét vesztette a támadásban. Az ország olajtermináljainak működését leállították.

Bahreinben, a nemzetközi repülőtér közelében Irán olaj- és üzemanyagtartályokat vett célba, ami miatt tűz ütött ki. A lakosokat felszólították, hogy vonuljanak biztonságos helyre, és a sűrű füst miatt tartsák csukva az ablakaikat. Éjszaka Irán az ország északi területén található olajipari létesítményeket támadta.

Ománban továbbra is a szerdai, Salalah kikötőt ért csapás miatt üzemanyagtárolókban keletkezett tüzek megfékezésén dolgoznak. Az ország elővigyázatosságból elrendelte a legfontosabb olajexport-terminálján lévő hajók evakuálását. Az ománi ONA hírügynökség jelentése szerint Irán drónokat indított a kikötő felé, amelyek közül többet megsemmisítettek, személyi sérülés nem történt.

Izrael közölte, hogy Irán és a Hezbollah által kilőtt rakétákat semmisített meg, de Szaúd-Arábia, Katar, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek is rakétaelfogásokról számolt be.

Eközben Irán külügyminisztere közölte, országa nemzeti infrastruktúrája támadás alatt áll, beleértve az egyik legrégebbi bankot is, akkor, amikor az épületben alkalmazottak voltak. A történtek miatt megtorlást helyezett kilátásba.

Libanon fővárosából is támadásokat jelentettek, miután az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán „nagyszabású csapáshullámot” indított a Hezbollah infrastruktúrája ellen.

A kőolaj ára csütörtök hajnalban újra 100 dollár fölé emelkedett az ázsiai kereskedésben, azóta pedig erősen ingadozik.