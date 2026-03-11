Az iráni Forradalmi Gárda jelezte, Izraelhez és az Egyesült Államokhoz köthető pénzintézeteket vehet célba

Irán;Izrael;Egyesült Államok;pénzintézetek;Forradalmi Gárda;háború Iránban;

2026-03-11 14:57:00 CET

Egyben közölte, az USA nem lesz képes ellenőrzése alatt tartani az olajárakat.

Az iráni Forradalmi Gárda szerdán legitim célpontnak minősítette a régióban található, Izraelhez és az Egyesült Államokhoz köthető banki és gazdasági érdekeltségeket, miután légicsapás érte az iráni fegyveres erőkhöz köthető egyik bank fiókját Teheránban.

Ebrahim Zolfakari, a gárdához tartozó hadi építési vállalkozás, a Hatam al-Anbia egyik szóvivője az iráni állami televízióhoz eljuttatott közleményében törvénytelennek és „háborús időben is szokatlannak” minősítette a Szipáh Bankra az éjszaka folyamán mért légicsapást, és

figyelmeztette a térségben élőket, hogy ne tartózkodjanak a környékbeli bankok egy kilométeres körzetében.

A Szipáh Bank teheráni fiókját szerdára virradóra érte támadás, amelyben az iráni állami televízió szerint több alkalmazott életét vesztette. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma korábban azt közölte, hogy Teherán a többi között ezen a bankon keresztül intézi a rakétaprogramjával kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat.

Zolfakari egyúttal leszögezte: az Egyesült Államok nem lesz képes ellenőrzése alatt tartani az olajárakat.

– Készüljenek a kétszáz dolláros hordókra, mert az árak a régiós biztonságtól függenek, amelyet maguk megingattak

– tette hozzá.

A Hatam al-Anbia bejelentette, legitim célpontnak tekintik a Hormuzi-szoroson áthaladó amerikai és izraeli hajók mellett a két ország szövetségeseihez tartozó vízi járműveket is, és megismételte, egyetlen liter olajat sem engednek át a szoroson.

Mindeközben az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, újabb támadásokat intézett Kuvaitban és Bahreinben lévő amerikai légi és tengeri támaszpontok ellen.

Teheránból küldött helyszíni jelentésekben szerda délután arról számoltak be, hogy az iráni fővárosból ismét robbanásokat lehetett hallani. A Taszním iráni hírügynökség pedig azt közölte, hogy az északnyugati Tebrízben egy légicsapásban hárman meghaltak.