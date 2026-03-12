Gazdákat és fuvarozókat kérdeznek a rendőrök, hogy mennyi üzemanyagot tudnak tárolni

üzemanyag;rendőrség;gazdák;fuvarozók;hatóságok;

2026-03-12 20:22:00 CET

Nem tudni, miért kell a hatóságoknak ez az információ. Több vármegyében is hasonló jelenségről számoltak be.

Rendőrök kérdezgetik a gazdákat és a fuvarozókat, hogy mennyi üzemanyagot tudnak tárolni - hangzott el az RTL híradó csütörtök esti adásában.

Információik szerint a napokban telefonon és személyesen országszerte keresett fel a rendőrség vállalkozókat, akikről feltételezhető, hogy nagyobb mennyiségű üzemanyagot tarthatnak a telephelyükön. Az adatgyűjtést nem indokolták.

A nagyobb gazdaságokban saját kúton tárolják az üzemanyagot. Nem csak az agrárvállalkozóknál, a fuvarozóknál is gyakori, hogy a telephelyen saját üzemanyagtárolóval rendelkeznek. Az RTL Híradóhoz eljutott információk szerint ezeknek a kutaknak a tárolókapacitására lesz kíváncsi a rendőrség. Egy neve elhallgatását kérő Békés vármegyei gazda azt mondta a híradónak, maga is meglepődött, amikor a telephelyén megjelent a hatóság.

„Tegnap délután voltunk kint a telephelyen és befordult egy rendőrautó, kiszállt belőle három rendőr, én is kiszálltam ott a gépből, amivel dolgoztam. Odamentem hozzájuk, hogy miért jöttek. Bemutatkozott, rangját, nevét mondta, és mondta, hogy érdeklődnek, szeretnék felmérni, hogy van-e gázolajtároló kapacitása. Igazából ennyi. Mondtam, hogy nincsen, és köszönik szépen, beültek az autóba és elmentek”

- nyilatkozta. Arra a felvetésre, hogy nem kérdezett-e vissza, miért érdekli ez az egyenruhásokat, azt válaszolták, ezt a feladatot kapták.

Egy zárt Facebook-csoport bejegyzései szerint országos akcióról lehet szó. Az RTL-hez eljutott információk alapján Heves, Békés, Csongrád vármegyékben, de Miskolcon és Hajdúszoboszlón is hasonló rendőri érdeklődést tapasztaltak a vállalkozók. Volt, akihez személyesen mentek ki a rendőrök, másokat csak telefonon hívtak. Akadt, akinek a nevét a helyi gazdakörtől kapta meg a hatóság, de olyan is volt, aki azt írta - idézem -, eleve úgy kezdte a beszélgetést, hogy a helyi fideszes helytartó kiskirály megbízásából telefonál, egyelőre érdeklődés szintjén.

Az RTL a kérdésben kereste a rendőrséget és a kormányt is, de egyik helyről sem kaptak választ.