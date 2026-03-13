Meghalt egy francia katona, miután dróntámadás ért egy bázist Irakban

Franciaország;Irak;francia katonák;Emmanuel Macron;háború Iránban;

2026-03-13 07:59:00 CET

Emmanuel Macron elnök közlése szerint ő az első francia katona, aki életét vesztette az Egyesült Államok és Izrael által közösen indított Irán elleni háború kezdete óta. Eközben légitámadás érte az iráni Arak városát, továbbá iráni rakéták csapódtak be Észak-Izraelben, ahol 33-an megsebesültek.

Nem enyhült a feszültség az éjszaka a Közel-Keleten. Légitámadás érte az iráni Arak városát, iráni rakéták csapódtak be Észak-Izraelben, ahol 33-an megsebesültek. A francia elnök bejelentette, hogy meghalt egy francia katona, miután dróntámadás ért egy bázist az iraki Kurdisztán Erbil régiójában. Eközben Nyugat-Irakban, mint arról beszámoltunk, lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép.

Emmanuel Macron francia elnök péntek hajnalban bejelentette, hogy meghalt egy francia katona, amikor támadás ért egy bázist az iraki Kurdisztán Erbil régiójában. Ő az első francia katona, aki életét vesztette a közel-keleti háborúban. A támadásban több katona is megsérült, a francia államfő arra azonban nem tért ki, hogy ki állhat a támadás mögött.

Éjszaka légitámadás érte az egyik legnagyobb közép-iráni várost, Arakot, a fő cél a település külterületén található, közelebbről nem ismertetett létesítmény volt. Áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. Irán az éjszaka rakétákkal lőtte Észak-Izraelt, Zarzir városában lakóépületeket ért találat, 33-an megsebesültek.

A globális energiaellátás szempontjából is különösen fontos Hormuzi-szoros biztonságáról eltérő iráni kijelentések hangzottak el. Irán ENSZ-képviselője szerint országa nem akarja lezárni a vízi utat. Ezzel szemben Modzstaba Hamenei, Irán új legfőbb vezetője csütörtökön felolvasott első hivatalos nyilatkozatában rámutatott: Irán továbbra is blokkolni fogja az olajexportot a Hormuzi-szoroson keresztül. Hameneihez hasonló közleményt tett közzé pénteken az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg is.