Újabb ballisztikus rakétát lőttek ki Iránból Törökországra

NATO;Törökország;ballisztikus rakéták;háború Iránban;

2026-03-13 14:16:00 CET

A rakétát a NATO légvédelmi erői hatástalanították a török légtérben, ez már a harmadik hasonló eset március eleje óta.

Újabb, Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak el a török légtérben a NATO légvédelmi erői pénteken – közölte a török védelmi minisztérium.

Ez már a harmadik ilyen eset volt március eleje óta: először március 4-én, majd március 9-én lőttek ki Iránból ballisztikus rakétát Törökország irányába. Az első esetben a Földközi-tenger keleti térségébe telepített NATO-erők még a török légtér előtt hatástalanították a rakétát, a második, illetve a pénteki esetben azonban a rakéta elérte a török légteret.

„Szükség esetén határozott és haladéktalan választ adunk minden fenyegetésre, amely országunk területe vagy légtere ellen irányul. Konzultációkat folytatunk az érintett országgal, hogy tisztázzuk az esetet” – áll a török tárca közleményében.

Az első két incidens után az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepített a délkelet-törökországi Malatya tartományba, a Kürecikben működő NATO-radarállomás közelébe.