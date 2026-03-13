Aleksandar Vučić Orbán Viktorról: Remélem, hogy megnyeri a választást

választás;Szerbia;Orbán Viktor;Aleksandar Vucic;

2026-03-13 13:54:00 CET

A szerb elnök szerint a magyar kormányfő sok jót tett Szerbiáért.

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri az egy hónap múlva, 2026. április 12-én esedékes parlamenti választást.

Mint mondta, Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért. Szerinte igazságtalan lenne, és emberileg, illetve államférfiúi minőségében is hálátlannak tűnne, ha nem mondaná el, hogy Szerbia elégedett az Orbán Viktorral való együttműködéssel. „Ezzel mindent elmondtam. Remélem, hogy megnyeri a választásokat” – fogalmazott a szerb elnök. Hozzátette, Szerbia a jövőben is arra törekszik, hogy jó és testvéri kapcsolatokat ápoljon a magyarokkal.

Arra a kérdésre, hogy egy esetleges budapesti kormányváltás veszélyeztetheti-e a két ország stratégiai projektjeit, a szerb elnök azt mondta: a szerb kőolajvezeték Algyő felé vezet, és hangsúlyozta, hogy ez a projekt biztosan nem kerül veszélybe. Aleksandar Vučić reményét fejezte ki továbbá, hogy március végéig, de legkésőbb április elején megindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest vasútvonalon.