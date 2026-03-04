Mindössze félmillió forintos felelősségbiztosítással kapott engedélyt a debreceni CATL

Debrecen;felelősségbiztosítás;akkumulátorgyár;CATL;

2026-03-04 07:04:00 CET

A helyzet azóta változott, a gyár tájékoztatása szerint jelenleg már 5 millió eurónyi, vagyis 1,9 milliárd forintos kárig ad fedezetet a felelősségbiztosításuk.

Hiába sorolják a veszélyes üzemek közé az akkumulátorgyárakat, bagatell összegre szóló környezetszennyezési felelősségbiztosítással is megkaphatta a működési engedélyt az Európa egyik legnagyobb üzemeként beharangozott debreceni CATL-gyár – írja a 24.hu.

A portál birtokába került biztosítási kötvény szerint káreseményenként 500 ezer forintig állt helyt a biztosító, az éves kárlimit pedig 1 millió forint volt a 2023-as dokumentum alapján, amit a kínai cég magyar leányvállalata, a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. kötött egy ismert magyarországi biztosítóval.

A biztosítás éves díját pedig százezer forintban állapították meg, vagyis nem sokkal többet, mint amennyit egy átlagos autósnak kell fizetnie kötelező felelősségbiztosításként a személygépkocsija után.

A biztosítás az akkumulátorok gyártása és a veszélyes hulladékok előkezelése során keletkező károkra vonatkozik, azonban az engedélyezési dokumentációhoz csatolt kötvényben kizárták a többi között a felszín alatti tározókkal és a szennyvízhálózattal kapcsolatos károkat.

A portál megjegyzi, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak nem voltak aggályai a biztosítással kapcsolatban, mert megadta a szükséges engedélyeket a CATL-nek. „A környezetszennyezési felelősségbiztosítás elvárható mértékével kapcsolatos részletes szabályokról nem rendelkezik hatályos jogszabály” – indokolt a kormányhivatal az engedélyezési eljárás során.

Így tehát az az abszurd helyzet állt elő, hogy azokban a szakmákban, ahol kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, nagyságrendekkel magasabb összegeket írnak elő a jogszabályok, mint ami egy akkumulátorgyár engedélyezéséhez szükséges. A 24.hu összefoglalója szerint

az ügyvédeknél évente minimum 30 millió forint,

a könyvvizsgálóknál 30 milliótól 500 millióig (nagyságtól függően),

a tervezőknél bevételtől függően 20 milliótól 200 millióig,

az építőipari kivitelezőknél pedig (bevételtől függően) 40 milliótól 400 millió forintig terjed a kötelező felelősségbiztosítás összege.

A CATL a 24.hu megkeresésére elárulta, hogy 2025 nyarától 5 millió euróra (1,9 milliárd forintra) emelték a biztosítás kárlimitjét. Ez több nagyságrenddel magasabb az eredeti szerződésüknél, ám a Greenpeace szerint egy nagyobb balesetnél még ez sem biztos, hogy elég.

„Az 1995. évi LIII. törvénynek megfelelően a CATL Debrecen teljes mértékben eleget tesz a vonatkozó magyar környezetvédelmi előírásoknak, és ennek megfelelően rendelkezik a szükséges környezetvédelmi biztosítási fedezettel. Átfogó környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződést kötöttünk Európa egyik vezető biztosítójával. A biztosítás teljes körű környezetvédelmi fedezetet nyújt, beleértve a kármentesítési költségeket, a vészhelyzeti elhárítást, a környezeti válsághelyzet biztosítását, a biztosított helyszínekre vonatkozó fedezetet, valamint a védekezést, a pótlólagos kifizetéseket és a kárrendezést. Környezetvédelmi felelősségbiztosításunk 5 millió eurós limitet biztosít” – válaszolta a cég a portálnak. Hozzátette, a biztosítási limit összegét a biztosító évente felülvizsgálja, és azt a projekt aktuális státuszához, illetve az előrehaladásához igazítja.

Míg a korábbi felelősségbiztosításuk kizárta a felszín alatt okozott károk megtérítését, a jelenlegi már erre is kiterjed. „A fedezet magában foglalja a biztosított telephelyeken, a biztosítási fedezet alá tartozó tevékenységekből eredő környezetszennyezést, ideértve a talaj, a talajvíz, a felszín alatti vizek, valamint a szennyvízrendszerek esetleges károsodásából fakadó környezeti károkat is” – írta a CATL.