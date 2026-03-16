Sean Penn Oscar-díjat kapott, de a gála helyett Ukrajnába ment, találkozott Volodimir Zelenszkijjel is

2026-03-16 18:24:00 CET

Az ukrán államfő a Telegramon egy képet is megosztott a találkozóról, amelyben megköszönte az amerikai színésznek, hogy a háború kezdete óta kiáll Ukrajna mellett.

Volodimir Zelenszkij találkozott Sean Penn amerikai színész-rendezővel – tudatta az ukrán elnök a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett posztjában, amelyről az Ukrinform állami hírügynökség számolt be.

Zelenszkij hétfő délutáni Telegram-bejegyzésében közzétett egy fotót is a találkozóról, amelyhez azt írta: „Sean, hála neked, tudjuk, mit jelent Ukrajna igazi barátjának lenni. A teljes körű háború első napjától kezdve kiálltál Ukrajna mellett. Ez ma is így van. És tudjuk, hogy továbbra is ki fogsz állni országunk és népünk mellett.”

Mint arról beszámoltunk, hat Oscarral – köztük a legjobb filmnek járóval – Paul Thomas Anderson filmje az Egyik csata a másik után lett a 98. Oscar-díjátadó nagy győztese a vasárnapi gálán. Sean Penn megkapta a harmadik aranyszobrát a filmben nyújtott alakításáért a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájában, de az amerikai színész nem volt jelen a gálán.

Ahogy az elismerést prezentáló Kieran Culkin megjegyezte, „nem tud itt lenni ma este, vagy nem akart”. Mint kiderült, az orosz-ukrán háborúban Ukrajna elkötelezett támogatójaként ismert sztár a szomszédunkba látogatott, tehát vasárnap Ukrajnában tartózkodott, ezért nem tudott részt venni az Oscar-gálán, erről már tegnap értesült a New York Times is.

Sean Penn 2023-ban adott interjút lapunknak. Ebben többek között arról is beszélt, hogy miért nem hozza szóba Orbánt Viktort Superpower című, Volodimir Zelenszkijről és az ukrajnai háborúról forgatott dokumentumfilmjében.