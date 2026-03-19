Hétfő lesz a nyugi napja a Nyírő Gyula OPAI-ban

2026-03-19 05:45:00 CET

Ha nem minden munkavállalónak adják vissza a munkaviszonyát, akkor a többiek szolidárisak lesznek és újra beadják felmondásukat – mondta a Népszavának Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke.

Jövő hétre eldől, hogy visszaveszik-e a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetbe azt a 19 pszichiátert, akik március elején helyezték letétbe a felmondásukat - tudta meg a Népszava. Lapunknak Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke azt mondta: a megbízott főigazgató szóban azt ígérte, hogy hétfőn valamennyien kézhez kaphatják az erről szóló iratokat.

Mint arról többször írtunk, a kórház 40 orvosa január végén petícióban kérte két osztály azonnali bezárását és az ellátási terület csökkentését. Az elmúlt két évben ugyanis 15 orvos távozott, csak szeptember óta nyolcan mondtak fel. Márciustól a 70 ágyas osztályon két szakorvos és négy rezidens marad volna, ha az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) nem vezényel át más kórházakból négy pszichiátert. A felmondások hátterében a tartós túlterheltség, a szakemberhiány, valamint a főigazgató szakmai kompetenciájával szembeni bizalomvesztés állt. A Nyírőben zajló konfliktus lezárására a pszichiáterek azt követelték, hogy Ézsi Robin főigazgató távozzon. Nyomatékul március elején további 19 szakorvos helyezte letétbe felmondását. A főigazgató azonban a korábbi ultimátum ellenére is az intézmény élén maradt. Az egészségügyi kormányzat pedig döntés helyett szakmai bizottságra bízta a helyzet tisztázását. Ám mielőtt az elvégezte volna a feladatát Ézsi Robin főigazgató március 13-án lemondott, megbízatása egy nappal később meg is szűnt. A feladatait ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója, Sárosi Andrea vette át, így most neki kell a tiltakozó orvosok munkaviszonyának visszaállítását elfogadnia vagy elutasítania.

Korábban arról is írtunk, hogy a felmondások visszavonása nem automatikus, hanem kétoldalú jognyilatkozat: minden dolgozónak külön kell bejelenteni a visszavonást, és a munkáltatónak ezt jóvá kell hagynia.

Amint ez megtörténik – mondta a Népszavának Srádi Péter - azonnal visszaáll a munkaviszony. Hozzátette azt is: „ha nem minden munkavállalónak áll vissza a munkaviszonya, akkor a többiek szolidárisak lesznek és újra beadják felmondásukat”.

A mostani helyzet egy több hete húzódó konfliktus következménye.

A Nyírőben dolgozó pszichiáterek tiltakozása eredetileg a vezetői döntések, valamint a szakmai feltételek hiánya miatt indult, majd országos üggyé vált, amikor a fővárosi pszichiáterek tömegesen felmondták az önként vállalt túlmunka-szerződéseiket. Ez utóbbi áprilistól már veszélyeztette az ügyeleti ellátást megszervezését is.

A szakszervezeti vezető emlékeztetett, hogy az egyik legfontosabb követelésük az volt, hogy minden pszichiátriai ügyeletben szakorvos dolgozzon. Srádi Péter szerint áprilistól normalizálódhat ez is, mert a budapesti pszichiáterek újra kötik a túlmunka-szerződéseiket is. Emellett elindult a fővárosi pszichiátriai ellátás átszervezésének előkészítése is, ugyanis a vizsgálóbizottság mandátuma kiterjed a fővárosi pszichiátriai ügyeleti és ellátási rendszer átvilágítására.

A budapesti ellátásban az egyes intézmények közötti feladat megosztásban máig jelentős aránytalanságok vannak, mind az infrastruktúra, mind az ágyszám, mind pedig az orvosi létszám tekintetében.

Arra a kérdésünkre, hogy Ézsi Robin távozása után visszatérhet-e a Nyírő OPAI-ba a korábban távozó 15 szakorvos is, Srádi Péter csak annyit mondott, erről nincs tudomása.

A történtekre reagált

Takács Péter egészségügyi államtitkár is, aki a Magyar Hangnak adott interjújában úgy fogalmazott: a pszichiáterek tiltakozása csak „politikai balhé”, miközben szerinte az elmúlt években jelentős forrásokat csoportosítottak a területre.

Ahogy fogalmazott „nagyon sokat kellett dolgoznom azért, hogy ne álljon fejre a pszichiátriai ellátás."

Ezzel szemben a Nyírőben dolgozó orvosok és a fővárosi szakma tiltakozó akciója éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer tartalékok nélkül működik, és egyetlen konfliktus is az összeomlás szélére sodorhatja az ellátást. A következő napokban így nemcsak az dől el, hogy a 19 pszichiáter visszatérhet-e, hanem az is, hogy a mostani lépések valódi stabilizációt jelentenek-e, vagy halasztják a következő válságot.