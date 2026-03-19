Donald Trump a teljes Dél-Pars gázmező felrobbantásával fenyegeti Iránt

Irán;Izrael;Egyesült Államok;Katar;Donald Trump;háború Iránban;

2026-03-19 09:35:00 CET

Ha Katar LNG-jét ismét megtámadják, nem fogok habozni – üzente az amerikai elnök.

Izrael az Egyesült Államok és Katar tudta nélkül hajtotta végre az iráni Parsz gázmező elleni támadást – közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán a késői órákban, egyúttal jelezve: további ilyen akciók nem várhatók, amennyiben Irán nem eszkalálja a helyzetet.

Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Washington és Doha nem volt beavatva az izraeli műveletbe. Azt írta,

„az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen formában nem volt érintett benne, sőt, fogalma sem volt arról, hogy ez bekövetkezik.”

Irán válaszul rakétákat indított katari és szaúdi célpontok ellen, többek között a Rász Laffan ipari zónát érte találat, ahol a világ LNG-termelésének mintegy ötödét dolgozzák fel. A katari QatarEnergy vállalat „kiterjedt károkról” és nagy tüzekről számolt be.

Hírügynökségi jelentések szerint a támadás jelentős eszkalációt jelent a közel-keleti konfliktusban, és azonnali hatással volt a globális energiapiacokra is.

Az amerikai elnök szerint Izrael „dühből” hajtotta végre a csapást a világ legnagyobb földgázmezőjének számító Parsz ellen, amelyet Irán Katarral közösen használ. Hozzátette, hogy Irán ennek körülményeit nem ismerve támadta meg Katar cseppfolyósítottgáz-létesítményeit.

Trump üzenetében arra is kitért, hogy Izrael nem hajt végre további támadásokat a Parsz mező ellen, hacsak Irán nem támadja ismét Katart. Figyelmeztetett, hogy ilyen esetben az Egyesült Államok kész közvetlenül beavatkozni.

„Izrael nem fog több támadást indítani (…), hacsak Irán nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámadja (…) Katart”

– írta a Truth Social platformon az amerikai elnök. Úgy fogalmazott:

„Hacsak (Irán) nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámad egy teljesen ártatlan országot, jelen esetben Katart – amely esetben az Amerikai Egyesült Államok, Izrael segítségével vagy beleegyezése nélkül, hatalmas erővel és pusztító erővel felrobbantja a teljes Dél-Pars gázmezőt, olyan mértékben, amilyet Irán még soha nem látott és nem tapasztalt. Nem akarom jóváhagyni ezt a szintű erőszakot és pusztítást, mert hosszú távú következményei lesznek Irán jövőjére nézve, de ha Katar LNG-jét ismét megtámadják, nem fogok habozni megtenni”.

Szaúd-Arábia közölte, hogy Rijád felé tartó ballisztikus rakétákat semmisített meg, míg az Egyesült Arab Emírségek egy gázipari létesítményt zárt le egy elfogott támadás után. Az iráni vezetés korábban jelezte, hogy a térség energia-infrastruktúráját „legitim célpontnak” tekinti.