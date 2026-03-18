Iráni földgázlétesítményeket támadott Izrael és az Egyesült Államok

2026-03-18 15:45:00 CET

Libanon egyik földközi-tengeri kikötővárosában pedig likvidálták a Hamász pénzügyi hálózatának egyik magas rangú tagját.

Iráni gázlétesítményeket támadott Izrael szerdán, együttműködve az Egyesült Államokkal – jelentette az izraeli hadsereg.

Az Irán déli részén fekvő petrolkémiai üzemek elleni támadás folytatásaként robbanások hallatszottak az aszalujjei finomítóból. Megsérült több tartály és a finomító különböző egységei, szállító vezetékei. A dolgozókat biztonságos helyekre evakuálták, a mentő- és tűzoltóegységek pedig megpróbálják eloltani a tüzet. Izrael a támadást az Egyesült Államokkal összehangolva hajtotta végre. Az izraeli szóvivő közölte, a csapás a Hormuzi-szoros megnyitására irányuló nyomásgyakorlás része.

Bejelentették azt is, hogy a Sin Bét belbiztonsági szolgálat és az izraeli hadsereg közös műveletében vasárnap Szidónban – Libanon egyik földközi-tengeri kikötővárosában –

likvidálták Visszam Musztafa Huszein Tahát, a Hamász szélsőséges palesztin szervezet pénzügyi hálózatának egyik magas rangú tagját.

A Sin Bét szerint Taha a terrorszervezet pénzgyűjtési rendszerét vezető Azzam Ramzi Mohammed Haszán felügyelete alatt tevékenykedett, és társaival együtt világszerte több százmillió dollár összegyűjtésén dolgozott a Hamász számára. A pénzt terrorcselekmények finanszírozására, katonai erőkre és a fegyveres szárny tagjainak fizetésére használják.

„A belbiztonsági szolgálat és a hadsereg folytatja a terror finanszírozási csatornáinak felszámolását, és fellép mindenki ellen, aki részt vesz Izrael elleni terrorcselekményekben vagy azok támogatásában” – hangsúlyozták a közleményben.

Mint megírtuk, ugyancsak szerdán Izrael védelmi minisztere, Jiszráel Katz, majd a hadsereg szóvivője is bejelentette, hogy az ország légiereje célzott csapással, hírszerzési irányítással Teheránban éjjel likvidálta Irán hírszerzési miniszterét, Eszmáil Hatibot. A hadsereg közlése szerint Hatibot 2021-ben nevezte ki Ali Hamenei akkori legfőbb politikai és vallási vezető a tárca élére.

„Ma jelentős meglepetések várhatók minden fronton, amelyek új szintre emelik az Irán és a libanoni Hezbollah elleni háborút is”

– fogalmazott Jiszráel Katz.

„Iránban fokozódik a támadások intenzitása, éjjel az iráni hírszerzési minisztert is likvidáltuk. A miniszterelnökkel együtt felhatalmaztuk a hadsereget, hogy amint lehetősége nyílik rá, külön jóváhagyás nélkül kiiktassa bármely iráni vezetőt” – mondta az izraeli védelmi miniszter.