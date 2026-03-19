Gulyás Gergely szerint semmilyen orosz beavatkozást nem látni a parlamenti választásba, ukrán beavatkozás van

kormányinfó;

2026-03-19 10:33:00 CET

Nyilván.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, Magyarországon a választópolgárok döntenek arról, ki jut be a parlamentbe és ki tud kormányt alakítani. A jogorvoslati igényekre is megvannak a lehetőségek, és jelen vannak nemzetközi megfigyelők is, a választás lebonyolítása professzionális. Minden ezzel ellentétes vád mögött szerinte a vereségtől való félelem van. Semmilyen orosz beavatkozást nem látni, ukrán beavatkozás van, de ez sem ad okoz a választás megóvására – jelentette ki.

Mint ismert, Vlagyimir Putyin orosz elnök már rég nyíltan támogatásáról biztosította Orbán Viktort a parlamenti választáson, de az orosz beavatkozásnak vannak más jelei is.