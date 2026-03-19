Gulyás Gergely: Senkinek nem kell 30 millió forintért vécé, közpénzekkel felelősen kell gazdálkodni

kormányinfó;

2026-03-19 11:25:00 CET

A Miniszterelnökséget vezető miniszter megszólalt az MNB-botrányról.

Az RTL Híradó következik. Arra a kérdésre, komolyan veszik-e az Orbán Balázs vezette MCC kutatójának orosz beavatkozásról szóló megállapításait, Gulyás Gergely kiakadt, és felvetette, hogy etikátlan, amit a csatorna tesz, mert itt egy „személyesen segítségre szoruló emberről” van szó. Arra, mi köze lehet a Fidelitasnak a tiszás Nemzeti Meneten feltűnő ukrán zászlóhoz, a miniszter azt felelte, semmilyen jogsértő cselekedet nem történt. Gulyás Gergely elmondása szerint nem tudott róla, hogy a lobogót kifeszítő fiatalok a Fidesz ifjúsági szervezetének vezetőjével korábban egy erkélyen tűntek fel. Azzal terelt, hogy szerinte csak annyi történt, hogy egy Ukrajna uniós tagságát támogató párt rendezvényén kifeszítettek egy ukrán zászlót, nem látja ebben a botrányt.

Ami az üzemanyagok védett árát illeti, a miniszter azt állította, az Orbán-kormány nem akar változtatni a plafonon. Orbán Viktor szerdai dunaújvárosi fórumán az egyik érintett arról beszélt, hogy a Fidesz buszoztatta őket a rendezvényre, erről Gulyás Gergely azt mondta, konkrétan nem tudja, ki miről nyilatkozott és hogy érkezett a fórumra. A buszoztatás kifejezést méltatlannak tartja, szerinte ha az emberek egy párt rendezvényén szabad akaratukból részt kívánnak venni, és ehhez az adott politikai formáció segítséget nyújt, az helyes és jó – fogalmazott.

Az MNB székházfelújításáról és Matolcsy György volt jegybankelnök 30 millió forintos vécéjéről szóló kérdésére, hogy ezt felelős gazdálkodásnak tartják-e, Gulyás Gergely azt felelte: – Senkinek nem kell 30 millió forintért vécé, közpénzekkel felelősen kell gazdálkodni, a jegybank is felel ezért. Hozzátette, a büntetőeljárás, a nyomozás folyamatban van, és elvárják a hatóságoktól, az ügyészségtől, hogy a lehető leghamarabb, a lehető legszigorúbban járjon el minden olyan esetben, ahol bűncselekmény gyanúja felmerül.