„Attól, hogy valaki tiszás, még nem ment el az esze” – így hajtott rá Orbán Viktor Miskolcon Magyar Péter választóira

2026-03-21 20:20:00 CET

A miniszterelnök a borsodi megyeszékhelyen azt hangoztatta, hogy mindenhol a fideszesek vannak többen, de a biztonság kedvéért a háborúkkal és a migránsokkal való riogatás mellett a Tisza Párt híveinek a szavazatát is kérte.

A Békemenet mindent megváltoztatott, olyan sokan voltunk, azóta pedig elkezdődött a kampány nyílt szakasza – nyitott a 24 cikke szerint országjárása miskolci állomásán szombaton Orbán Viktor. A miniszterelnök beszélt arról, hogy azt hallotta, „körülbelül azonosak az erőviszonyok”, de ez szerinte egyáltalán nem igaz. – Mindenhol mi vagyunk többen – mondta, azonban a beszéd egy pontján olyat mondott, amit még talán soha, és többször is megszólította ha nem is riválisát, Magyar Pétert, de legalább a választóit.

Nem gondolom, hogy valaki attól, hogy tiszás, elment volna az esze. (...) Kérjük a tiszásokat, hogy a nemzeti biztonság jegyében szavazzanak a Fideszre – csábította volna az ellenzéki szavazókat szavaival a kormányfő. Mindez azért érdekes, mert egy nappal korábban politikai igazgatója, Orbán Balázs, ahogy arról mi is írtunk, a Mi Hazánk szavazóira ugrott rá, ami koránt sem azt mutatja, hogy a kormánypártiak többségben lennének.

Mindenesetre a jelenlegi miniszterelnök a következő négy évet a veszélyek korszakának tartja. A veszélyek között említette az orosz-ukrán háborút, az olajblokádot, az iráni konfliktust, illetve az ebből fakadó, újabb menekültválság esélyét. Utóbbi mellett úgy érvelt, hogy Iránban van négymillió afgán menekült, és ez a tömeg pedig elindulhat Európa felé.

Az elmúlt években mindenhol megszorítások voltak – mondta Orbán Viktor, szerinte Magyarországot kivéve. Állította, hogy emelkedtek a nyugdíjak, és nőtt a családtámogatás. Hozzátette, a választás tétje, hogy ez megmaradjon, és hogy ne olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely hitelt vesz fel azért, hogy folytatódhasson az orosz-ukrán háború. – Ha nem győzünk, elveszítünk mindent, amiért küzdöttünk – festette a rémképet hívei elé.

A miniszterelnököt megelőzően színpadra lépett Lázár János építési és közlekedési miniszter most azzal vétette észre magát, hogy bejelentette: áprilistól a miskolci városi tömegközlekedési eszközökön elfogadják a MÁV- és Volán-járatok vármegyei bérleteit és fordítva, a MÁV és a Volán is elfogadja a Miskolcon belül a járatain a helyi, városi bérletet.