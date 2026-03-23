Úgy tűnik, egy hajszállal, de tényleg vereséget szenvedett Orbán Viktor szövetségese Szlovéniában

2026-03-23 07:50:00 CET

A 90 fős parlamentben – több mint 99 százalékos feldolgozottságnál – Robert Golob kormányzó balközép Szabadság Mozgalma 29, míg a Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28 helyet szerzett.

Robert Golob kormányzó balközép Szabadság Mozgalma (Gibanje Svoboda) 28,54 százalékkal áll az élen a közel végleges eredmények alapján a vasárnapi szlovén parlamenti választásokon. Az eredmény szoros, az adatok alapján Janez Janša korábbi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28,17 százalékot szerzett.

A France24 összefoglalója szerint több mint 99 százalékos feldolgozottságnál a 90 fős parlamentben

a Szabadság Mozgalom 29, míg az SDS 28 helyet szerzett.

Robert Golob pártja székházában arról beszélt, mindent megtesz, hogy jobb jövőt biztosítson a polgároknak. „Kemény tárgyalások előtt állunk, de nem fogunk tárgyalni a szuverenitásunkról. Nem hagyjuk, hogy a külföldiek döntsenek a szuverenitásunkról” – szögezte le.

A csaknem végleges eredmények alapján

az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9,

a Szociáldemokraták (SD) 6,

Anze Logar Demokratái 6,

a Levica és a Vesna közös listája 5,

valamint a Resni.ca is 5

képviselői helyet szerezhet. Egy-egy garantált mandátuma lesz a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

Mint megírtuk, Szlovéniában sokáig úgy tűnt, hogy Janez Janša és az általa vezetett Szlovén Demokrata Párt viszonylag sima győzelem felé halad: a jobboldali-populista tábor hónapok óta vezeti a felméréseket, miközben Robert Golob kormányfő Szabadság Mozgalma látványosan veszített a 2022-es lendületéből. A március 22-i parlamenti választás előtt azonban a kampány utolsó napjaira a biztosnak látszó forgatókönyv ismét bizonytalanná vált. Janez Jansa pártja épp a befutónál került hátrányba. A legutolsó négy felmérés mindegyike (ebből kettőt ugyanaz az iroda, a Ninamedia végzett a Dnevnik napilap számára) már mind azt jelezte, hogy a miniszterelnök liberális pártja áll az élen. A trendforduló tehát egyértelmű. Olyannyira, hogy már a Mediana ügynökségnél is a Szabadság Mozgalom állt az élen, utoljára erre 2023 augusztusában volt példa.

Mi áll a látványos fordulat mögött? A kampányfinisben ütött be a Black Cube-botrány. A szlovén hatóságok szerint az izraeli magán-hírszerző cég emberei többször is megfordultak az országban, és felmerült a gyanú, hogy lehallgatási, megfigyelési műveletekben vettek részt. A vád lényege, hogy kiszivárogtatott hangfelvételek időzített közzétételével a Golob-kormányt akarták korrupciós ügyekkel összekapcsolni közvetlenül a választás előtt. A szlovén titkosszolgálat is megerősítette a Black Cube jelenlétét, így Golob nyíltan is külföldi beavatkozásról beszélt. Janša előbb tagadta a kapcsolatot, majd később elismerte, hogy találkozott Giora Eilanddal, a cég egyik ismert tanácsadójával, igaz, a részleteket igyekezett elmaszatolni.

Ez a botrány azért különösen érzékeny téma, mert a Black Cube neve Magyarországon is ismerősen cseng. 2023-ban számolt be arról a Reuters, hogy a cég hamis LinkedIn-profilokkal és ál-álláshirdetésekkel magyar újságírókat és aktivistákat vett célba a 2022-es országgyűlési választás előtt; a megszerzett, titokban rögzített anyagokból később a kormánypárti médiában jelentek meg lejárató tartalmak.