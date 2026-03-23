Megszólalt Panyi Szabolcs, miután a Mandiner azzal vádolta, hogy a segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert

Szijjártó Péter;Orbán Viktor;lehallgatás;Szergej Lavrov;VSquare;

2026-03-23 15:56:00 CET

A kormányközeli lap egy birtokába jutott hangfelvétel alapján továbbá azt állította, hogy a VSquare újságírója szoros kapcsolatban áll a Tisza Párt külpolitikai szakértőjével, Orbán Anitával. Panyi Szabolcs elmondása szerint próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne, mivel úgy ítélte meg, hogy így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Szerinte ez hiba volt, nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után.

„Próbáltam úgy tenni, mintha nagyobb befolyásom lenne, de nyilvánvalóan nem lenne befolyásom egy esetleges kormányváltás után a külügyben dolgozókra” – nyilatkozta Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója a 24.hu-nak arról a beszélgetésről, amelynek a hangfelvételét a Mandiner közölte hétfő reggel.

Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója hétfőn hozott nyilvánosságra egy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között zajló telefonbeszélgetést, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el. „Egy kormánytag lehallgatása támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – jelentette be a miniszterelnök.

A kormányfő a bejegyzése alatt a Mandiner cikkét idézte, amelyben az áll, hogy „titkosszolgálati akció” zajlik a magyar külügyminiszter ellen. Az Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó kormánypárti lap írása szerint Panyi Szabolcs megadta Szijjártó telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. „Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával” – állította a Mandiner. Sőt a lap arról is írt, „Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem”.

Orbán Anita erre a Facebook-oldalán többek közt így reagált: „Ami a Panyi Szabolccsal és személyemmel kapcsolatos hazugságokat illeti: 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről.”

Panyi Szabolcs a 24.hu-nak adott nyilatkozatában elismerte, hogy ő hallható a Mandiner cikkében közölt hangfelvételen, amelyen éppen egy forrásával beszélt. Annak tartalmáról elmondta, próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne, ezért beszélt arról, hogy Orbán Anitához baráti kapcsolat fűzi, és hogy adott esetben volna hatása a külügyminisztériumban dolgozók további munkájára egy esetleges kormányváltás esetén.

Panyi Szabocs ugyanakkor leszögezte, nyilvánvalóan nincs erre befolyása. Úgy ítélte meg, hogy Szijjártó Péter orosz kapcsolatainak felderítése érdekében több információhoz juthat, ha befolyásosnak mutatja magát. Ezt fontosabbnak, magasabb érdekűnek tartotta, ezért választotta azt az utat, hogy túloz. Kiemelte, ez hiba, szerencsétlen döntés volt a részéről újságíróként.

Mint megírtuk, a The Washington Post a hétvégén arról számolt be, hogy az általa feltárt diplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külügyminiszter és külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval. Egy európai biztonsági tisztviselő közlése szerint Szijjártó Péter élőben tájékoztatta orosz kollégáját a zárt ajtók mögött zajló vitákról és a formálódó döntési javaslatokról, amivel gyakorlatilag az uniós tárgyalóasztal mellé ültette a Putyin-rezsimet.

Az Európai Bizottság szóvivője, Anitta Hipper egy hétfői sajtótájékoztatón „rendkívül aggasztónak” nevezte az erről szóló értesüléseket, mivel a tagállamok és az uniós intézmények közötti bizalom alapvető fontosságú az EU működése szempontjából. Az uniós bizottsági szóvivő egyértelművé tette, hogy „jelenleg még csak feltételezésekről van szó, ugyanakkor elvárják, hogy a magyar kormány részletes magyarázatot adjon a felmerült vádakra”. A Politico eközben vasárnap este arról adott hírt, hogy az Európai Unió korlátozza a bizalmas anyagok áramlását Magyarország felé, és a vezetők kisebb csoportokban ülésezhetnek.

A Tisza Párt elnöke az esettel kapcsolatban azt mondta: „A jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket. Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár.” Magyar Péter azt ígérte, a leendő Tisza-kormány azonnal kivizsgálja az ügyet.