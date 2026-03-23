Lánczi Tamás újságírónak álcázott ügynöknek nevezte Panyi Szabolcsot

2026-03-23 15:13:00 CET

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke elővenné az egyszer már jegelt ellehetetlenítési törvényt.

Így néz ki az újságírónak álcázott ügynök. Lelepleződött Panyi Szabolcs – posztolta Lánczi Tamás a Facebookon. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a VSquare újságírójának leleplezése után háborodott fel. Abból ugyanis kiderült Szijjártó Péter külügyminiszter és orosz kollégája között 2020 februárjában zajlott telefonbeszélgetése, amelyben a magyar diplomácia vezetője, arra kéri barátját, Szergej Lavrovot, hogy segítsen az akkor Peter Pellegrini miniszterelnök vezette szlovák szociáldemokrata-nacionalista választási győzelmében.

Maga vallja be, hogy idegen titkosszolgálatokkal működik együtt, számukra bizalmas információkat ad át, bensőséges kapcsolatot ápol egy ellenzéki párt külügyminiszter jelöltjével, politikai tisztogatásokat tervez a magyar Külügyminisztériumban. Ezt hívják ügynöktevékenységnek – írja a szuverenitást meglehetősen szelektíven védő Lánczi.

– Mindenkinek joga van tudni, hogy még hány olyan fedésben lévő ügynök manipulálja a magyar nyilvánosságot, akik külföldi érdekeket szolgálnak ki. Pontosan ezért van szükség az átláthatósági törvényre. A Panyi-féléknek pedig nincs helyük a magyar közéletben – állapította meg Lánczi Tamás, akinek nem volt egy szava arról sem, hogy Panyi Szabolcs által közölt leleplezés előtt a kormánypárti Mandiner publikált egy közte és egy forrása közt zajló beszélgetést, amelyet a jelek szerint valakik lehallgattak.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének több állítását, Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi vezetője cáfolta, és közölte, hogy a Tisza-kormány haladéktalanul ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter Oroszországhoz fűződő viszonyát és azonnal visszaállítják a szuverén magyar külpolitikát.