Megszólalt az Európai Bizottság, magyarázatot vár az Orbán-kormánytól Szijjártó Péter feltételezett szivárogtatási akcióira

Európai Unió;Orbán-kormány;Oroszország;Európai Bizottság;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;

2026-03-23 15:07:00 CET

Anitta Hipper bizottsági szóvivő hétfőn rendkívül aggasztónak nevezte az értesüléseket, amelyek arról szólnak, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen egyeztet Szergej Lavrovval, és zárt ajtók mögött zajló uniós egyeztetésekről is információkat oszthat meg orosz kollégájával.

Az Európai Bizottság magyarázatot vár az Orbán-kormánytól azokra a vádakra, amelyek szerint Szijjártó Péter rendszeresen szivárogtat Moszkvának a bizalmas EU-s tanácskozásokról – írja a Politico.

Mint megírtuk, a The Washington Post a hétvégén arról számolt be, hogy az általa feltárt diplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külügyminiszter és külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval. Egy európai biztonsági tisztviselő közlése szerint Szijjártó Péter élőben tájékoztatta orosz kollégáját a zárt ajtók mögött zajló vitákról és a formálódó döntési javaslatokról, amivel gyakorlatilag az uniós tárgyalóasztal mellé ültette a Putyin-rezsimet.

Az Európai Bizottság szóvivője, Anitta Hipper egy hétfői sajtótájékoztatón „rendkívül aggasztónak” nevezte az erről szóló értesüléseket, mivel a tagállamok és az uniós intézmények közötti bizalom alapvető fontosságú az EU működése szempontjából. Az uniós bizottsági szóvivő egyértelművé tette, hogy jelenleg még csak feltételezésekről van szó, ugyanakkor elvárják a helyzet tisztázását, hogy az Orbán-kormány részletes magyarázatot adjon a felmerült vádakra.

A brüsszeli lap szerint az Európai Bizottság elnöke egyelőre nem kommentálta a szóban forgó értesüléseket. Arra a kérdésre, hogy Ursula von der Leyennek van-e tudomása ezekről, Arianna Podesta, az Európai Bizottság másik szóvivője azt válaszolta, hogy az uniós testület elnöke jelenleg Ausztráliában tartózkodik, így nem biztos benne, hogy látta már a jelentéseket.

Szijártó Péter visszautasította a vádakat. A Politicónak Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter azt nyilatkozta: „Ez egy álhír, amelyet most terjesztenek, mint kétségbeesett reakciót arra, hogy a Fidesz lendületet vett a választási kampányban. De a magyar népet nem lehet megtéveszteni.”

A brüsszeli lap vasárnap este arról is hírt adott, hogy az Európai Unió korlátozza a bizalmas anyagok áramlását Magyarország felé, és a vezetők kisebb csoportokban ülésezhetnek. Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója hétfőn pedig közzétett egy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között zajló telefonbeszélgetés részleteit nyilvánosságra is hozta, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el.