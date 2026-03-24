Szlovákiában ugyancsak botrány lett a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közt folyó telefonbeszélgetésből

2026-03-24 13:26:00 CET

Az ügy Pozsonyban is erős politikai reakciókat váltott ki: ellenzéki szereplők példátlan botrányról, az ország biztonságát érintő súlyos kérdésről és tisztázandó választási ügyekről beszéltek.

Szlovákiában is nagy hullámokat vetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiszivárgott telefonbeszélgetése Szergej Lavrovval, amelyben orosz kollégájától kért segítséget az akkori szlovák kormányfő, Peter Pellegrini érdekében, hogy megnyerje a választást 2020-ban – írja a szlovák sajtóban megjelent beszámolókra hivatkozva a hvg.hu.

Grendel Gábor, a Slovensko képviselője szerint ez példa nélküli megaláztatás Szlovákia számára, és úgy fogalmazott, a történelemben nem volt példa arra, hogy egy szlovák kormányfő más állam közbenjárását kérje egy moszkvai látogatás érdekében.

Roman Mikulec, a mozgalom másik képviselője és volt belügyminiszter az ügyet az ország biztonsága szempontjából is rendkívül súlyosnak minősítette, és magyarázatot sürgetett Pellegrini 2020-as kétes választási praktikáival kapcsolatban.

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) példátlan botránynak nevezte, hogy Peter Pellegrini a 2020-as választás előtt Magyarország bevonásával kért moszkvai segítséget. Milan Majerský, a KDH elnöke szerint mára érthetővé vált, miért folytat a kormány olyan politikát, amely Orbánnak és Putyinnak felel meg, és nem az ország állampolgárainak érdekeit szolgálja, hozzátéve, hogy korábbi támogatást törleszt, és újabb adósságokat halmoz fel.

Branislav Gröhling, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) vezetője az ügyészséghez fordult, hogy vizsgálják ki az esetleges orosz beavatkozást a választási kampányba. Közölte, ha a Magyarországról származó információk helytállóak, és Putyin Oroszországa valóban segítette Pellegrinit, a Smert és az SNS-t, akkor az óriási botrány, amely magyarázatot igényel a választók és a bűnüldöző szervek felé is.

A legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke, Michal Šimečka a Facebookon szólította fel Robert Fico miniszterelnököt, hogy nyilatkozzon arról, adott-e át információkat az EU-tárgyalásokról Lavrovnak.

A Politico arról írt, hogy növekszik a bizalmatlanság Magyarországgal szemben, mert Szijjártó Péter akár a külügyminiszterek tanácskozásainak szüneteiben is egyeztet orosz kollégájával, és beszámol a megbeszélések tartalmáról. Az Európai Bizottság magyarázatot vár tőle, ő viszont úgy nyilatkozott, természetesnek tartja, ha egy külföldi miniszter arra kéri, hogy hozzon össze valakit egy másik személlyel.