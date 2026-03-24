Szijjártó Péter és Szergej Lavrov egyeztetéseinek lelepleződése után rendkívüli ülést tart a parlamenti nemzetbiztonsági bizottság

2026-03-24 14:02:00 CET

A testület jobbikos elnöke csak annyit közölt, hogy „az elmúlt néhány nap eseményei miatt” hívta össze a testületet.

Sas Zoltán, a országgyűlési nemzetbiztonsági bizottság elnöke rendkívüli ülést hívott össze kedd délutánra. „A Nemzetbiztonsági Bizottság ma soron kívül ülésezik az elmúlt néhány nap eseményei miatt. Tájékozódunk, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogjuk tenni” – vette észre a Telex a jobbikos politikus erről szóló Facebook-bejegyzését.

Sas Zoltán külön nem írta, de portál szerint valószínűleg amiatt hívta össze a bizottságot, mert korábban a Washington Post arról írt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer rendszeresen egyeztetett uniós ülések szüneteiben orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A Telexnek a tárcavezető még hétfő délután nyilatkozott erről: „Én azzal egyeztetek a külügyminiszteri tanácsok előtt meg után az ott meghozott döntésekről, vagy az ott meghozandó döntésekről, akikkel Magyarország szempontjából fontos egyeztetni.”

Később a kormánypárti Mandiner hozott ki egy leleplezőnek szánt felvételt, amin Panyi Szabolcs újságíró a felvételen többek között arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével. Ezt a kormánysajtó hamarosan azzal tálalta, hogy Panyi megadta Szijjártó Péter telefonszámát a külföldi titkosszolgálatnak, ám az újságíró leszögezte, hogy Szijjártó lehallgatásához neki az égvilágon semmi köze nem volt.

Mi is beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor hétfőn utasította Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy az ügyet haladéktalanul vizsgálja ki, mert szerinte ez „súlyos támadás Magyarország ellen”. Ugyanakkor arról is írtunk, hogy az Európai Bizottság magyarázatot vár az Orbán-kormánytól Szijjártó Péter feltételezett szivárogtatási akcióira.