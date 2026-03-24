A német államfő szerint Donald Trump Irán ellen vívott háborúja sérti a nemzetközi jogot

2026-03-24 15:47:00 CET

Frank-Walter Steinmeier tartózkodott az amerikaiakkal közös katonai hadműveletben résztvevő Izrael bírálatától. Azt azonban világossá tette, az amerikai elnök második hivatalba lépése szakadást jelent a transzatlanti kapcsolatokban.

Elítélte Donald Trumpot az Iránnal folytatott háború miatt Frank-Walter Steinmeier német államfő, aki Németország szövetségi külügyminisztériumának 75. évfordulója alkalmából tartott beszédet Berlinben – írja a Politico. A lap szerint ez eddig a legélesebb kritika, amivel magasrangú német politikus illette az amerikai elnököt. – Ez a háború sérti a nemzetközi jogot – mondta Steinmeier, utalva arra, hogy szerinte jogellenesek az Egyesült Államok és Izrael közös katonai hadműveletei, ugyanakkor az izraeli részvételről nem beszélt, és tartózkodott a zsidó állam közvetlen bírálatától is.

A Politico ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az államfő a balközép Szociáldemokrata Párt (SPD) tagja, amely Merz konzervatívjaival koalícióban kormányoz. A lap kommentárja szerint annak ellenére, hogy az elnök szerepe nagyrészt szimbolikus, éles kritikája valószínűleg egyre növekvő belföldi vitát fog szítani Németország iráni háborúval kapcsolatos álláspontjáról és az Egyesült Államokkal való kapcsolatáról. Mindezt annak ellenére állítják, hogy a kezdeti támogatás után az utóbbi időben már Friedrich Merz sem lelkesedik az iráni háborúért.

Frank-Walter Steinmeier a német diplomaták előtt beszélve azért is bírálta Donald Trumpot, amiért első hivatali ciklusa alatt kilépett az Iránnal kötött atomalkuból. Az elnök, aki 2013 és 2017 között Németország külügyminisztere volt, segített a megállapodás tárgyalásában, de annak felrúgását katasztrofális politikai hibának tartja. Szerinte túl mély szakadás történt a transzatlanti kapcsolatokban – Németország és az Egyesült Államok között – Trump második hivatalba lépése után. Ezt hazája és Oroszország viszonyának megromlásával állította párhuzamba az Ukrajna ellen indított háború miatt.

– Ahogy Oroszországgal való kapcsolatunkban nem lesz visszatérés a 2022. február 24. előtti időszakhoz, a transzatlanti kapcsolatokban sem lesz visszatérés a 2025. január 20. előtti állapotokhoz – mondta a német szövetségi elnök, aki ezek után az amerikai katonai technológiától való függőség csökkentéséről is beszélt. Azt mondta ugyanis, hogy a német hadseregnek az európai hagyományos védelem gerincévé kell válnia.