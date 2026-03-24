Robert Fico szerint ha Orbán Viktor győzne, az eredményt nemzetközi szinten vonnák kétségbe

Fidesz;Robert Fico;Magyarország;Szlovákia;Orbán Viktor;parlamenti választás;riogatás;Tisza Párt;

2026-03-24 18:37:00 CET

Ő viszont keményen kiállna mellette.

A Tisza győzelme esetén a szlovák–magyar kapcsolatok romlására számít Robert Fico szlovák kormányfő – írja a szlovákiai magyar portál, a Napunk. Tudósításuk szerint a miniszterelnök kedden a Léva mellett Garamkelecsényben tartott kihelyezett kormányülést, majd sajtótájékoztatóján támogatásáról biztosította Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök magyarellenesként ismert barátja a komáromi Tiszti Pavilonban is járt, ahol helyi diákokkal találkozott, és ott festette fel a két ország viszonyának rosszabbodását, ha kormányváltás lesz.

– Ha a magyar ellenzék beteljesítené az ígéreteit, amelyeket a kampányban hangoztat, vékony jégen találnánk magunkat, ami a Beneš-dekrétumokat vagy más, számunkra létfontosságú témákat illeti – jelentette ki Fico, nehezményezve a Tisza Párt részéről a szlovák kormány felé tett kijelentéseket, amelyek szerinte nem olyanok, mint amilyeneket ő elvárna.

A szlovák kormányfő szerint ők nem fognak beavatkozni a magyarországi választási kampányba, az ő dolga csupán annyi, hogy biztosítsa a nyugalmat és a jó együttélést a magyarok és a szlovákok között Szlovákiában. Ellenben hangoztatott egy összeesküvés-elméletet: „Ha Orbán Viktor megnyeri a választást, úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten megpróbálják megkérdőjelezni ezt az eredményt.”

Állítását nem támasztotta alá, de megerősítette, a Orbán megnyeri a választást, és kétségbe vonják a választási eredményt, ő nagyon keményen kiáll majd mellette. Szerinte ugyanis megismétlődhet az, ami Grúziában történt, ahol szerinte a „nem megfelelő jelölt” győzelme miatt megkérdőjelezték a választás demokratikus voltát. A Napunk testvérlapja, a Denník N kérdésére Robert Fico nem látott abban semmi problémát, hogy Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter 2020-ben Szergej Lavrov orosz külügyminiszternél segített elintézni, hogy Peter Pellegrini akkori szlovák kormányfőt fogadják Moszkvában három nappal a szlovákiai választások előtt. – Mindenki telefonáljon azzal, akivel akar – tette hozzá a szlovák kormányfő.