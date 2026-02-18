Szijjártó Péter: Magyarország leállítja a dízelszállításokat Ukrajna felé

Magyarország;Európai Bizottság;Szlovákia;Szijjártó Péter;kőolaj;Horvátország;

2026-02-18 13:32:00 CET

Addig nem is indítják újra őket, amíg áll a Barátság-kőolajvezeték. A külgazdasági és külügyminiszter bejelentette azt is, hogy az Orbán-kormány a pozsonyi Fico-kabinettel együtt az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tengeri útvonalon is vásárolhasson orosz kőolajat.

Az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag kiszállítását leállítjuk, és nem is folytatódik, amíg az ukránok nem küldik újra a kőolajat a Barátság-kőolajvezetéken – jelentette be szerdán kormányülés után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint Magyarország kifejezetten nagy és fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásban. Magyarországon keresztül és Magyarországról történik Ukrajna gáz-, áram- és dízelüzemanyag-importjának nagy része.

Szijjártó Péter erről nem beszélt, de a Barátság-kőolajvezeték egy 2026. január 27-i orosz támadás után állt le. Azóta megy az üzengetés a két fél között,,a külgazdasági és külügyminiszter két hét után jött rá, hogy az ukránokat teheti felelőssé azért, hogy a kőolajszállítás nem indult el újra. A tárcavezető azt mondta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai okokból” úgy döntött, hogy nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország felé, amivel a Tisza Pártot akarja segíteni a közelgő parlamenti választáson. – Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is – szögezte le.

A Mol hétfőn felkérte az Orbán-kormányt Magyarország stratégiai kőolajtartalékának a felszabadítására.

Ezen túl Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzen annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Hozzátette, Magyarország több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor – folytatta – kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy

ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz.

Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.

– Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat

– jegyezte meg. Szijjártó Péter hozzátette, a Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. – Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba – hangsúlyozta a miniszter.

Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar külügyminiszter kedden leszögezte, Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben, ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül. Megjegyezte, miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is. Hozzátette, az Adria vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter erre később úgy reagált, szerinte örömteli látni, amikor Magyarország ilyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról, az európai értékekről és a kötelező érvényű kötelezettségekről. Posztjában emlékeztette Szijjártót, hogy régen a magyar stratégiai gondolkodás egy erősebb adriai vezetéket támogatott, hogy Közép-Európa soha ne szoruljon rá egyetlen keleti útvonalra: „Jóval a mai politikai állásfoglalások előtt az önök honfitársai felismerték az adriai alternatíva értékét mint az orosz csapdából kivezető utat. Ez a régóta létező magyar elképzelés most végre valósággá válik. Az Adria-kőolajvezeték megbízható, biztonságos, versenyképes árú, és rendelkezik azzal a kapacitással, amely fedezni tudja magyar és szlovák barátaink igényeit. Segít Európának eltávolodni az orosz energianyomástól. Ezért épült. És ma is ezt a célt szolgálja. Horvátország készen áll arra, hogy felelősen és konstruktívan járjon el – teljes mértékben az EU- és OFAC-szabályozással összhangban – az ellátásbiztonság védelmében” – fogalmazott.