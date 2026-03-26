Gulyás Gergely szerint külföldön képezték ki a Tisza Párt informatikusait

Gulyás Gergely ugyancsak kémeknek nevezte e Tisza Párt két informatikusát. A Miniszterelnökséget vezető miniszter előrebocsátotta: ahogyan az újságírás fedőtevékenység Panyi Szabolcs esetében, úgy az informatika is fedőtevékenység a két lebukott kém esetében. A tegnapi parlamenti nemzetbiztonsági bizottsági ülést követően titkosítás alól feloldott információk alapján mindenki meggyőződhet arról, hogy „ezt a két kémet" külföldön képezték ki, erről saját maguk is nyilatkoznak, ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre. Közlése szerint mások lehallgatására alkalmas, engedélyköteles, amúgy tiltott eszközt szereztek be, ezeket a hatóságok lefoglalták, és kémszoftver, illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek.
Úgy folytatta: a titkosszolgálatok feladata az, hogy beazonosítsa, kövesse és feltárja a kémtevékenységet, tehát a titkosszolgálat kötelezettsége az, hogy a kémeket kövesse, bármilyen fedőtevékenységet bárhol végeznek, függetlenül attól, hogy egyébként ezt milyen munkakörben és hol teszik. Szólt arról a nyilatkozatról is, amelyben Szabó Bence arról beszélt, hogy a titkosszolgálatok be akarták dönteni a Tisza Pártot.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kiugrott rendőrtiszt egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra. Kifejtette: a kémelhárítási gyakorlat az, hogy az elhárítás bevonja a munkájába a rendőrséget, de erről a rendőrséggel, az eljárás részéről csak annyit kell megosztani, amennyit az adott eljáráscselekmény elvégzése érdekében feltétlenül szükséges.
A kiugrott rendőr motivációját nem ismerik, az sokféle lehet, de az biztos, hogy
egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozatala bűncselekmény, hivatali visszaélés, ezt egyébként ő is tudja, és a kihallgatás során el is ismerte.
A jelenlegi helyzetben Gulyás Gergely arra hívta fel mindenki figyelmét, hogy a kémtevékenység egy idegen állam beavatkozási kísérlete. Szerinte nem véletlen, hogy a választások előtti hetekben és hónapokban erősödött föl ez a kémtevékenység, és arra szólította föl Volodimir Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy szüntessék be az ukrán állami kémtevékenységet a magyar választási kampányban.
Végezetül arra szólított fel mindenkit, hogy annak ellenére, hogy természetesen egy választási kampány a vélemények ütköztetésével, sokszor szembenállással, időnként még méltánytalan bántással is együtt jár, az alapvető kérdésekben, az ország nemzetbiztonsága és az ország szuverenitása ügyében egyetértés kell, hogy legyen.