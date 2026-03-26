Eredménytelen lesz, ha az ukrán elnök be akar avatkozni a parlamenti választásba

Gulyás Gergely;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-26 10:36:00 CET

Az M1 Híradó a Barátság kőolajvezetékről, illetve JD Vance látogatásáról kérdez. Utóbbival kapcsolatban Gulyás Gergely csak annyit mondott, hogy bármilyen látogatás esetén az amerikaiak fognak kommunikálni.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország és a magyar kormány tegnap világos döntést hozott, amely az ezzel kapcsolatos kormányhatározattal az éjjel meg is jelent a közlönyben, így Magyarország a kifutó szerződéseket teljesíti, de újabb szerződést nem köt Ukrajnával. Jelezte, hogy ezek a szerződések a második negyedévben ki fognak futni. Hozzátette: álláspontja szerint nincs szükség újabb eszközre, mert a jelenleg rendelkezésre álló eszközök elegendőek ahhoz, hogy Ukrajna a Barátságot megnyissa, ennek csak az időpontja kérdéses.

Érvelése szerint az időpontból arra is lehet következtetni, mikor és miért zárták el a kőolajvezetéket, hiszen a háború több mint négy éve tart Oroszország és Ukrajna között, és ez idő alatt az ukránok bármikor elzárhatták volna a kőolajvezetéket. Úgy vélekedett: azért január végén zárta el Zelenszkij elnök, mert a magyar választási kampányba így akart beavatkozni, kárt okozva a kormányoldalnak és segítendő az ellenzéket. Kijelentette, hogy semmilyen más racionális oka nincs annak, hogy egy, a háború kitörését követően négy évig működő kőolajvezetéket miért éppen két és fél hónappal, két hónappal a parlamenti választás előtt zártak el.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy Magyarországnak megvannak a megfelelő eszközei, mégpedig az, hogy nem járul hozzá addig az Európai Unió által Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelhez, valójában támogatáshoz, amelyben Magyarország ugyan nem vesz részt, de a jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy az Európai Unió nevében ez megvalósulhasson. Hangsúlyozta: ehhez nem járulnak hozzá, ezért Ukrajna – mivel mástól nem kap pénzt, és szüksége van erre a forrásra – legfeljebb április 13-ig, vagy a választásokat követő egy hétig tudja fenntartani ezt a helyzetet, hogy a háborút finanszírozni tudja, illetve az ország működését fenn tudja tartani.

Végül úgy értékelt: az ukrán elnök megkísérel beavatkozni a magyar belpolitikába és segíteni az ellenzéket, de ha ez eredménytelen lesz, akkor az április 13-i héten hirtelen meg fog javulni a Barátság kőolajvezeték, mert Ukrajna ma külső támogatásból képes csak fenntartani magát, és más támogató nincs, mint az Európai Unió, amely magyar hozzájárulás nélkül nem tud finanszírozást nyújtani Ukrajnának.