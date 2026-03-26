Gulyás Gergely szerint az nem sérti Szlovákia szuverenitását, hogy Szijjártó Péter egy szlovák politikus nevében kérte valamire Szergej Lavrovot

2026-03-26 11:26:00 CET

Ez nem külső beavatkozás. Ez diplomácia!

Semmi rendkívülit nem lát a Szijjártó-féle hanganyag tartalmában, illetve nem tartja egy ország, vagyis Szlovákia szuverenitásába való beavatkozásnak a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy Szijjártó Péter 2020 februárjában az orosz külügyminisztert kérte közbenjárásra, Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök pedig fogadta az akkori szlovák kollégáját, Peter Pellegrinit. Peter Pellegrini ebből politikai tőkét kovácsolhatott az akkori szlovák parlamenti választás előtt, de Gulyás Gergely szerint nem volt gond, a tárcavezető csak arra, emlékeztetett, hogy a hangfelvétel, amelyet lehallgatás útján szereztek meg, 2020-as, tehát még az orosz–ukrán háborút megelőző időszakból származik. Hozzátette: a felvételen nincs semmi titok, mivel két évvel ezelőtt Szijjártó Péter és a Külgazdasági és Külügyminisztérium ezzel kapcsolatban már kiadott egy közleményt.

Kifejtette: világos, hogy két külföldi állam közötti kapcsolattartásban való közreműködés, ha nem ellentétes a magyar nemzeti érdekkel, helyes indok, ezt úgy hívják, hogy diplomácia. Megjegyezte, hogy ez a véleménye most is. Két állam vezetői közötti kapcsolat megteremtése a diplomácia természetes része - magyarázta, hozzátéve: úgy teszünk, mintha a diplomácia világa nem így működne.