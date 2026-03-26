Megszólalt az Európai Bizottság korábbi elnöke, szerinte Magyarországot tényleg ki lehetne zárni az érzékeny tárgyalásokról

2026-03-26 22:04:00 CET

A volt tisztviselő szerint minden uniós országnak tiszteletben kell tartania a tisztességes magatartás elveit. erre már akadt példa és nem voltak nagyon drámai következmények.

António Costának fontolóra kellene vennie Magyarország kizárását bizonyos érzékeny uniós egyeztetésekből, amennyiben Orbán Viktor kormánya nem tud kielégítő magyarázatot adni azokra a vádakra, miszerint uniós találkozók részleteit szivárogtatta ki a Kremlnek - jelentette ki az Európai Bizottság korábbi elnöke a Euronews műsorában.

„Először is: (Magyarországnak) tisztáznia kell a helyzetet. Ha a magyarázat nem kielégítő, úgy gondolom, bizonyos ügyekben az Európai Tanács elnöke teljes joggal mondhatja azt: most Magyarország nélkül fogunk tárgyalni” - fogalmazott José Manuel Barroso. Hozzátette: minden uniós országnak tiszteletben kell tartania a tisztességes magatartás elveit.

Érzékeny ügyekben az uniós szerződések nem zárják ki, hogy a többi 26 vagy 25 tagállam Magyarország nélkül egyeztessen. Korábban ez már bizonyos módon megtörtént, nem volt annyira drámai - mondta a portugál politikus, utalva arra az esetre, amikor az Egyesült Királyságot kizárták egy fiskális szerződésről szóló tárgyalásból a pénzügyi válság idején.