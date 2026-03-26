Dublin nem igazolja az euroszkeptikus trendet

Írország most mintaországnak számít Európában, hiszen elsőként sikerült kikerülnie az uniós mentőprogramból. Enda Kenny ír kormányfő, akit José Manuel Barroso lehetséges utódjelöltjei között is emlegettek, egy interjúban hangsúlyozta, bár okuk van az elégedettségre, még sok nehéz feladatot kell megoldani, 2015-ig 3 százalék alá csökkenteni a deficitet, felgyorsítani az állásteremtést, s ez a továbbiakban is a szigorú pénzügyi fegyelem fenntartását követeli.