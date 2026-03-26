A volt tisztviselő szerint minden uniós országnak tiszteletben kell tartania a tisztességes magatartás elveit. erre már akadt példa és nem voltak nagyon drámai következmények.
Nem vétett a magatartási kódex szabályai ellen José Manuel Barroso, az Európai Bizottsága (EB) volt elnöke, aki sokak rosszallását kiváltva nemrégiben munkába állt a Goldman Sachs amerikai befektetési banknál - állapította meg hétfőn a brüsszeli testület etikai bizottsága.
Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét abban az esetben sem, ha ez az uniós csatlakozás feltétele lenne – jelentette ki Tomislav Nikolic szerb államfő a Novosti belgrádi lapnak adott interjújában.
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz intézett levélben bírálta az EU-ukrán kereskedelmi megállapodás miatt elhatározott orosz ellenlépéseket.
A tartós béke megteremtéséhez nem elég a Kijev és a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok által megkötött tűzszüneti megállapodás - jelentette ki José Manuel Barroso, az Európai Bizottság leköszönő elnöke, miután pénteken Kijevben megbeszélést folytatott Petro Porosenko ukrán államfővel.
Európa mi vagyunk – mondta az Európai Bizottság leköszönő elnöke, miután a Corvinus Egyetem díszdoktorává avatták.
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke tegnap a Parlamentben a sajtó jelenlétében átadta Orbán Viktor miniszterelnöknek az unió és Magyarország partnerségi megállapodását, amely lehetővé teszi a következő hétéves uniós ciklusban az uniós támogatások lehívását - ez 21,9 milliárd euróra rúg. A két politikus beszédet mondott. Két okból vagyunk itt - mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint maradéktalanul szolgálja az Magyarország érdekeit az Európai Bizottság és az ország közötti partnerségi megállapodás. Barroso: Európa alapja a szolidaritás és a felelősségvállalás.
Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna lerohanásával fenyegetőzött az Európai Bizottság elnökével, José Manuel Barrosóval folytatott beszélgetésében - írta hétfőn a Spiegel Online német hírportál brüsszeli forrásokra hivatkozva.
Oroszországnak nem szabad alábecsülnie az Európai Unió elszántságát és hajlandóságát, hogy kiálljon elvei mellett - jelentette ki José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke szombaton.
Belgrádba érkezett vasárnap Jose Manuel Barosso az Európai Bizottság elnöke. A leköszönő EB-elnök tárgyalt Aleksandar Vucic szerb kormányfővel és jelezte, Szerbiának még számos reformot végre kell hajtania.
Ma szólal fel az Európai Néppárt háromnapos portugáliai tanácskozásán az Európai Bizottság távozó elnöke, José Manuel Barroso.
Bár az eredmények nagy eltérést mutatnak a tagállamok között, mindent egybevetve azok a politikai erők arattak győzelmet az európai parlamenti (EP-)választáson, amelyek vezették és támogatták az unió közös válságkezelésének kulcselemeit, és amelyek a brüsszeli testületben is képviseltetik magukat - tudatta hétfő hajnali közleményében José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke.
Írország most mintaországnak számít Európában, hiszen elsőként sikerült kikerülnie az uniós mentőprogramból. Enda Kenny ír kormányfő, akit José Manuel Barroso lehetséges utódjelöltjei között is emlegettek, egy interjúban hangsúlyozta, bár okuk van az elégedettségre, még sok nehéz feladatot kell megoldani, 2015-ig 3 százalék alá csökkenteni a deficitet, felgyorsítani az állásteremtést, s ez a továbbiakban is a szigorú pénzügyi fegyelem fenntartását követeli.
Felgyorsítják az Európai Unió és Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásról és szabadkereskedelmi egyezményről szóló tárgyalásokat. Erről volt szó a Brüsszelben megrendezett, immár 22. EU-Japán csúcson, amelyen Abe Sinzo japán miniszterelnök, José Manuel Barroso bizottsági elnök és Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke vett részt.
Az energiabiztonság kérdése és a magyar akác ügye is téma volt Orbán Viktor miniszterelnök és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke szerda esti tárgyalásán, Berlinben.
Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke kötetlen vacsorán találkozott csütörtökön világsikert elért szilícium-völgyi cégek vezetőivel, köztük Árvai Péterrel, a Prezi alapító vezérigazgatójával.
Sokéves mesterséges megosztás után Európát egyesítette újra az Európai Unió (EU) tíz évvel ezelőtti bővítése, amelynek során tíz új tagállammal (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Észtország, Ciprus, Málta) gyarapodott a szervezet - emlékeztetett a május elsejei bővítés évfordulója alkalmából szerdán Brüsszelben közzétett videoüzenetében José Manuel Durao Barroso, az Európai Bizottság elnöke.
Nagy vihart kavart 2012 októberében, amikor José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke rövid úton menesztette a máltai John Dalli uniós biztost egy svéd dohánycéggel való állítólagos "ügyeletei" miatt. Dalli egy ideig védekezni próbált és egy szövevényes korrupciós ügy ártatlan áldozatának mutatta be magát.a máltai uniós biztost.
„Az euroszkeptikus és Európa-ellenes erők kihasználják az emberek félelmét, amely a gazdasági és pénzügyi válságból is fakad. Nagyon komolyan kell ezt venni, mert a radikalizmus magvai a legjobban a félelem légkörében nőnek, idegengyűlöletből, nacionalizmusból, sovinizmusból gyúrták őket" - jelentette ki José Manuel Barroso a kölner Stadtanzeiger című német lapnak adott interjúban.
Az Európai Uniónak van mire büszkének lennie a romaintegrációval összefüggésben, de közel sem jelenthető ki, hogy minden tökéletes volna - vonta meg az uniós és tagállami romaintegrációs stratégiák mérlegét José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke pénteken, a negyedik Európai romacsúcson.
A fülkeforradalom a korábbi magyar kormányzatok prioritásait is elsöpörte. Az Európai Unió ugyanis szitokszóvá vált a magyar kormány retorikájában, Orbán Viktor beszédeit az euroszkepticizmus hatotta át. Budapest a demokráciát veszélyeztető intézkedések, illetve a külpolitikai fordulat miatt az EU fekete bárányává vált, s csak azért kerülte el a keményebb intézkedéseket, mert Brüsszel energiáit lekötötte a súlyos adósságcsapdába került országok talpra állítása.
Szerdán délután új nyilatkozatot ad majd ki a világ legfejlettebb ipari országait tömörítő G7, amelyben felszólítják Oroszországot, hogy hagyjon fel minden olyan erőfeszítéssel, amely az Ukrajnához tartozó Krími Autonóm Köztársaság annexiójára irányul - közölte az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke.