Sürgős műtéten kell átesnie Csézynek, a Tisza Párt mezőkövesdi jelöltjének

2026-03-26 16:11:00 CET

Állítása szerint mindez nem állhat a „rendszerváltás” útjába.

Sürgősen meg kell operálni a Tisza Párt mezőkövesdi jelöltjét.

Csézi Erzsébet egy csütörtöki Facebook-posztban azt írta, ez nem állhat a „rendszerváltás” útjába. A meghirdetett pultozások alkalmával lélekben veletek leszek, hiszen az önkéntesek fáradhatatlanul viszik a változás hírét szerte a választókerületben - fogalmazott.

A Csézy művésznéven ismert előadó indulását a térséghez fűződő szoros kapcsolata és lokálpatrióta szemlélete magyarázta. Kiemeli matyó származását, és a régió fejlődésének előmozdítása érdekében kíván közéleti szerepet vállalni. A választókerületben legfőbb kihívója a fideszes Tállai András, aki 1998 óta országgyűlési képviselő, és többször is megnyerte már ezt a körzetet. A körzetet feszült hangulat jellemzi: az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára nyilvánosan kritizálta Csézy indulását, miközben a Tisza Párt azt emeli ki, hogy valódi ellenfelet állítottak egy régóta domináns kormánypárti politikussal szemben.