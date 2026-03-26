Több jogi lépést tesz bezáratása miatt a Turbina, a választás napjáig tartó fesztivállal ünnepli a visszatérést

2026-03-26 17:54:00 CET

Nyitás április 4-én.

A kábítószer-kereskedelem miatt március negyedikén 30 napra bezárt Turbina április 4-én nagyszabású fesztivál keretében nyitja meg kapuit - írja a szórakozóhely közleményére hivatkozva a Telex.

Az április 4-re meghirdetett esemény a Mikszáth térről indul közös gyülekezéssel, majd éjfélkor a rendezvényhelyszín bejáratára kifüggesztett bezárási dokumentum ünnepélyes eltávolításával és a klub újranyitásával folytatódik. A program ezt követően egy többnapos rendezvénysorozattá bővül, amely a választások éjszakájáig tart.

Az ideiglenesen bezárt Turbinát működtető csapat emellett jogi lépéseket is tesz: fellebbezést nyújtanak be a bezárás ellen, rágalmazás bűntette miatt feljelentést tesznek, valamint kártérítési igényt is benyújtanak. A klub a Magyar Helsinki Bizottság közreműködésével közigazgatási pert indít.

A tavaly áprilisban elfogadott drogtörvény alapján akár egy évre is bezárhatják azokat a helyeket, amelyek összefüggésbe hozhatók kábítószer-kereskedelemmel, a kábítószer előállításának elősegítésével vagy tudatmódosító anyaggal való visszaéléssel.. A Turbinán kívül a Symbolt, az Arzenált és a szegedi Sing Singet szintén az Orbán-kormány tavaly áprilisban elfogadott drogtörvényére hivatkozva zárták be ideiglenesen.