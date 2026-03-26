MÚOSZ: El a kezekkel a tényfeltáró újságíróktól!

2026-03-26 20:52:00 CET

A Szijjártó Péter és Szergej Lavrov, s ennek révén az egyre bizarrabb magyar-orosz kapcsolatokat leleplező Panyi Szabolcs mellett teljes mellszélességgel kiáll az érdekképviseleti szervezet.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) tiltakozik azon kormányzati lépés ellen, melyben kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót. A hatalom ahelyett, hogy alaposan kivizsgálná az ügy részleteit, Panyi Szabolcsot küldené börtönbe. „A MÚOSZ kiáll Panyi Szabolcs – s minden tényfeltáró újságíró mellett – és minden segítséget megad ahhoz, hogy igazát érvényesíteni tudja. Egyben felszólítjuk a kormányt, ne újságírók rágalmazására fordítsa energiáját, hanem azon botrányos ügyek kivizsgálására, melyeket az utóbbi napokban éppen a tényfeltáró újságírók hoztak nyilvánosságra” – olvasható az érdekképviseleti szervezet honlapján közzétett állásfoglalásban.

A gyermekvédelmi visszaélések után most példátlan, titkosszolgálatokat is érintő botrányok rázták meg a magyar társadalmat. Nyilvánosságra került a magyar külügyminiszter különös beszélgetése az orosz külügyminiszterrel, amelyben nem mást kért, minthogy segítsék befolyásolni egy szomszédos ország választási folyamatát. Legutóbb pedig a Direkt36 újságírói lepleztek le egy, a titkosszolgálatok részvételével megtörtént akciót, amelynek célja lehetett az aktuális választási folyamatban nyerésre álló ellenzéki párt informatikai gyengítése, és még ki tudja, mi minden – szögezték le, kiemelve:

Itt most a demokrácia a tét, a választás tisztasága forog kockán!

„A MÚOSZ büszke a tényfeltáró újságírók teljesítményére, egyben felhívja a nyilvánosság figyelmét a kormány elfogadhatatlan reakciójára – visszaéléseket leleplező újságírót börtönözne be –, ami ellen minden fórumon tiltakozni kell” – írták, idézve Panyi Szabolcsot: „Magyar hazafi vagyok, a magyar nyilvánosságot szolgálom, oknyomozó újságíróként a hatalom elszámoltatása a feladatom. Ettől sem a rezsim politikai színháza, sem jogi fenyegetései nem tudnak eltántorítani.”

A MÚOSZ meggyőződése szerint minden, valódi újságíró így gondolkodik, így cselekszik Magyarországon. „El a kezekkel a tényfeltáró újságíróktól! Kezdődjön azonnali vizsgálat az újságírók által feltárt ügyekben, amiről a nyilvánosság kapjon részletes tájékoztatást! Ne felejtsük el: Magyarország az Európai Unió tagja, azaz egy olyan közösség része, ahol a demokratikus alapértékek meghatározóak, s ezek őrzésében kiemelkedő szerepe van a nyilvánosságnak, az újságíróknak” – hangsúlyozta a szervezet.