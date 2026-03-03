Závecz Research: 50 százalék a Tisza, 38 százalék a Fidesz támogatottsága a biztos pártválasztók között

Fidesz;közvélemény-kutatás;parlamenti választás;Závecz Research Intézet;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-03-03 21:09:00 CET

A február utolsó hetében végzett felmérés szerint a Magyar Péter vezette politikai erő szavazóinak a száma túllépett a 3 millión, Orbán Viktor kormánypártja jelenleg több mint 2,5 milliós tábort tudhat maga mögött. A parlamentbe rajtuk kívül csak a Mi Hazánk jutna be.

Továbbra is hatékony a két nagy párt szavazatbővítő kampánya: az elmúlt hónapban a Tisza Párt támogatottsága a teljes választókorú népességen belül 36-ról 38 százalékra, a Fidesz-KDNP 31-ről 32 százalékra emelkedett – írja a 24.hu a Závecz Research 2026. február 22-28. között készült közvélemény-kutatása alapján. A portálhoz eljuttatott közlemény szerint a Tisza tábora az országgyűlési választási kampány első szakaszában már meghaladja a 3 millió főt, a Fideszé a 2,5 millió főt.

– A Mi Hazánknak is sikeres volt a február, a korábbi hónapok enyhe visszaesését markáns erősödés követte, 3-ről 5 százalékra bővült a tábora, míg a Demokratikus Koalíciónak nem változott a támogatottsága, 3 százalék volt korábban és annyi is maradt. Eközben a felmérés szerint a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak egy kicsivel szűkült a tábora, 3-ról 2 százalékra, ezzel párhuzamosan pedig a pártnélküliek aránya is csökkent 23-ról 20 százalékra. A pártot választók csoportjában a Tisza Párt 48 százalékot, a Fidesz-KDNP 40 százalékot ért el. A Mi Hazánk ebben a választói csoportban 6, a DK 4, a Kutyapárt 3 százalékon áll.

Az április 12-re kitűzött országgyűlési választás közeledtével a részvételüket biztosra ígérők, egyben pártot választók körében mért adatokra figyelnek egyre többen. Most is ez a leghangsúlyosabb:

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 50 százalékos, a Fidesznek 38 százaléka van. A Mi Hazánk a következő ciklusban is parlamenti párt lenne, mert 7 százalékon áll, míg a DK csak 3 százalékot, a Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékot kapna.

Jelenleg a választópolgárok 74 százaléka mondta, hogy biztosan elmenne szavazni. A Závecz Research kutatása szerint jelenleg a Tisza Párt támogatói valamivel aktívabbak, mint a Fidesz-KDNP hívei: előbbiek 86, utóbbiaknak 80 százaléka mondja magát egy most vasárnapi választás biztos résztvevőjének. A Fidesznek ez nagyobb mozgósítási feladatot jelent a hátralévő kampányhetekben, mint ellenfelének. Ugyanakkor a kormánypárt csökkentheti a mostani 12 százalékpontos hátrányát, ha támogatóik aktivitási szintje felzárkózik a Tisza Párt táboráéhoz.

Az elemzés kitért arra is, hogy a Fidesznek főképpen a községekben élő híveit kell meggyőznie a részvétel szükségességéről, körükben ugyanis az átlagosnál alacsonyabb, 72 százalékos a biztos részvételt ígérők aránya. A Tisza Párt akkor tudja megtartani vagy növelni az előnyét, ha csúcsra járatja az aktivizálást, s erre főképpen az alacsony iskolázottságú támogatóit kell mozgósítani, körükben ugyanis csak 78 százalék mondta, hogy voksolna. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk hívei is elkötelezettek, 83 százalékuk biztosra veszi, 11 százalékuk valószínűsíti, hogy áprilisban is erre a pártra fogja a voksát adni.