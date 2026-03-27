Szijjártó Péter;kémkedés;Szergej Lavrov;hazaárulás;internetes petíció;lemondás követelése;aHang;

Korábbi felvétel

Már több mint 17 ezren követelik Szijjártó Péter azonnali lemondását az aHang petíciójában

A petíció szerint egyértelművé vált, hogy a külgazdasági és külügyminiszter egy hazaáruló kém, ezért pedig buknia kell.

„Követeljük Szijjártó Péter azonnali lemondását!” – hangzik annak a petíciónak a szövege, amelyet az aHang indított el a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter körül gyűrűző botrány nyomán.. A felhívás – amelyet cikkünk megjelenésekor már 17 574-en írták alá – emlékeztet a The Washington Post által március 21-én megszellőztetett tényre, hogy Szijjártó Péter rendszeresen jelentett Szergej Lavrovnak, Oroszország külügyminiszterének az EU-s találkozók szünetében az ott történtekről. Ezután március 23-án Panyi Szabolcs újságíró mutatott be egy telefonbeszélgetésről készült dokumentumot, amelyből kiderül, hogy Szijjártó Péter 2020 februárjában az orosz külügyminiszter segítségét kérte, hogy Robert Fico pártja megnyerje a szlovák választást.

„Szijjártó Péter egy kém, hazaáruló, ezért pedig azonnal buknia kell” – ért eget a lemondásról szóló követeléssel, aki aláírja a petíciót.

Az ügyben az Európai Bizottság is magyarázatra szólította fel az Orbán-kormányt, amely egyelőre ott tart, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter kémkedés vádjával feljelentést tett az újságíró Panyi Szabolcs ellen.

Az aHang teljes követelése pontosan így szól: „Követeljük Szijjártó Péter külügyminiszter azonnali lemondását és az ügy azonnali kivizsgálását a nyilvánosság lehető legnagyobb törvényes keretek által biztosított bevonásával, tájékoztatásával!”

