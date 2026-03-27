Laponyi Zsolt is üzent Szabó Bencének: „Amit tettél, az felbecsülhetetlen érték a rendőrség maradék megbecsülésének fenntartásáért”

A volt rendőr őrmester, akit azért kényszerült távozni, mert nem volt hajlandó kampányolni egy KDNP-s államtitkárnak, kitartásra buzdította bajtársát azzal, hogy a változásig már nincs sok hátra. 

Szabó Bence rendőr százados, tudd hogy veled és melletted vagyok! Ha bármiben segíteni tudok, kérlek keress meg bizalommal, bajtárs – posztolta Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Laponyi Zsolt korábbi rendőrőrmester, aki ma már a Tisza Pártnak és a rendszerváltásért kampányol. Az egyenruháját hatalmi intézkedésre leadni kényszerült Laponyi most a hasonló helyzetbe került nyomozó mellett állt ki, aki a nyilvánosságot is vállalva leleplezte, hogy a hatalom a titkosszolgálatok és a rendőrség felhasználásával miként akarta bedönteni politikai riválisát, a Tisza Pártot.

Szabó Bence százados úr, minden elismerésem, amit tettél, az igazságérzetedért, a rendőrségi törvénybe foglaltakért, és a hivatásosok esküjéért. Amit tettél, az felbecsülhetetlen érték a rendőrség maradék megbecsülésének fenntartása céljából. Köszönöm szépen ezt neked, az egész csapatnak, amelyik így kiállt az igazságért, és szeretne kreálni (értsd alkotni, létrehozni), egy igazságos igazságszolgáltatást – mondta a volt rendőr.

Laponyi Zsolt utalt a politikai megrendelésre zajlott akcióban résztvevőknek is: „Hogyha most ezért a kiállásomért jön V. E., Henry, a titkosszolgálat bármelyik tagja, vagy esetleg egy házkutatás, várom őket sok szeretettel. Szóljanak előtte, mert hogyha otthon vagyok, akkor mindenképpen sütök nekik pogácsát. Minden elismerésem, Bence! Erőt, egészséget! Tarts ki, nincs már sok hátra, és hidd el, egy szebb jövő fog eljönni neked is” – zárta üzenetét Laponyi Zsolt.

Alföldi Róbert, Dragomán György, Tompa Andrea, Hajós András és Lengyel Róbert korábbi rendőrkapitány, Siófok polgármestere is kiállt a rendőr százados mellett, aki leleplezte a Tisza Párt bedöntését célzó titkosszolgálati akciót.