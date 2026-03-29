Magyar Péter megköszönte Szabó Bencének, aki szerinte egyértelművé tette, hogy a Fidesz a saját nemzetére támadt

2026-03-29 16:47:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a rendőröknek, katonáknak, ügyészeknek és nemzetbiztonsági munkatársaknak üzent, ígéretet téve a szakma becsületének helyreállítására.

Személyes üzenet a rendőreinknek, a katonáinknak, az ügyészeinknek és a nemzetbiztonsági munkatársaknak. És üzenet a maffiának - ezzel a felütéssel tette közzé videóüzenetét Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke azután szólalt meg, hogy Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábbi rendőr századosa névvel és arccal vállalva tálalt ki arról a titkosszolgálati akcióról, amely a Tisza Párt informatikai rendszereinek bedöntését célozta. A századost méltatva Magyar Péter úgy fogalmazott: – Civil emberek százezrei, milliói tanultak meg az elmúlt napokban tisztelegni. Szó szerinti és átvitt értelemben is egy nemzetként szalutáltunk Szabó Bence százados úr bátorsága és hősiessége előtt. Őelőtte, aki leleplezte az állampárt végnapjainak legnagyobb bűncselekmény-sorozatát. Mindenki számára egyértelművé tette, hogy az állampárt a saját nemzetére támadt. Köszönjük Szabó Bence százados úrnak az egész ország nevében.

Magyar Péter szerint az ő kiállása egy hivatás segélykiáltása is, s mögötte „csendes hősök” sokasága áll, rendőrök, katonák, ügyészek, pénzügyőrök, nemzetbiztonsági munkatársak. Munkájukat, hivatásukat, a nemzet védelmét ma nem engedik nekik tisztességgel végezni, elvették tőlük a hivatásukat, a magyarságtól pedig a büszkeségét és a biztonságérzetét - közölte.

A Tisza Párt elnöke kijelentette, az nem egy szabad magyar köztársaság, hanem a kommunizmus, ahol

az ember torka összeszorul, ha rendőrt lát;

ahol a titkosrendőr rólad jelent, ahelyett, hogy megvédené a hazánkat a külső fenyegetésektől;

ahol a katona egy korrupt rendszer bábuja, nem pedig büszke magyar honvéd;

ahol az ügyészek pártutasításra a bűnözőket futni hagyják, és közben az ártatlan, becsületes embereket vegzálják.

Magyar Péter azt mondta: – Ebben a rendszerben ti is szenvedtek, ahogy a civil magyarok milliói is. Elvették tőletek az anyagi, szakmai megbecsülést, politikai játszmák áldozatáivá tettek benneteket és hosszú évek óta élnek vissza azzal, hogy ti fegyelmezettek vagytok, tűrtök, amíg tűrni tudtok, mert erősebb a hivatástudatotok, mint a felháborodásotok.”

Szerinte színtiszta hazugság, hogy a Tisza Párt bármilyen külföldi forrást elfogadna a működéséhez, nincs is rá szüksége, hiszen magyar emberek tízezrei támogatják. Hazugságok a Tiszával kapcsolatos kémtörténtetek is. Ő érti, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyintól importált segítői csak ilyeneket tudnak írni, de a hátra lévő 14 nap nem lesz elég ahhoz, hogy kikeveredjenek a saját maguk által szőtt hazugsághálóból.

Úgy folytatta, – Tudjuk, hogy minden eszközzel és erővel próbálnak titeket is belerángatni ezekbe a hazugságokba és bűncselekményekbe. Mi magyar emberek nem kérjük tőletek, hogy hangos hősök legyetek. Tudjuk, hogy csendben is sokan azok vagytok. Kibírtátok, kibírjátok. Tartsatok ki, két hét, 14 nap és ennek vége van” - mondta, hozzátéve, a Tisza Párt hatalomra kerülésével megszűnnek a politikailag motivált parancsok, nem lesznek többet érinthetetlen emberek, sem eltüntetett akták, sem felülről leállított nyomozások, illegális követelések. Ha valaki mégis ilyet tesz, az másnapra már nem lesz pozícióban - ígérte.

A választás után vissza kell építeni a közbizalmat, meg kell találni a felelősöket, visszaszerezni az ellopott vagyont, felszámolni a maffiát, újraépíteni a jogállamot - közölte Magyar Péter.