Gulyás Gergely szerint ha valaki intellektuális tartalmat keres a magyar politikában, azt a jobboldalon találja meg

2026-03-30 14:03:00 CEST

Csak hát a plakátokon akadémiai székfoglalókkal sehol a világon nem lehet találkozni.

„Tény, hogy a leggazdagabb és legmagasabban képzett választók körében kisebb a támogatottságunk, mint a nem diplomások között. Ez részben demográfiai kérdés is, a fiatalabbak között több a diplomás, az idősebbek között kevesebb, és ez a kormánypártok támogatottságában is megjelenik” – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Indexnek adott interjújában.

A kérdésre, van-e személyes felelőssége abban, hogy a Fidesz elvesztette az értelmiségi szavazókat, a tárcavezető – úgy folytatta, – A diplomások körében nincs többségünk, de nagyon sok értelmiségi gondolja úgy, hogy az ország jövője szempontjából a polgári kormányzás a helyes irány. Sőt, azok közül, akik mélyebben foglalkoznak politikával, véleményem szerint még többségben is vannak, akik így látják.”

Hozzátette, az okok között általánosabb folyamatokat is látni kell. „A modern politika és az értelmiségi attitűd között eleve nagyobb a feszültség. A politika egyre inkább a médiatér logikájához alkalmazkodik, különösen a közösségi média világában, ahol néhány másodpercben kell üzeneteket megfogalmazni. Ez óhatatlanul leegyszerűsítő, ami távolabb áll az értelmiségi diskurzustól. Ettől függetlenül, ha valaki ma Magyarországon valódi intellektuális tartalmat keres a politikában, azt már szinte kizárólag a kormánypártoknál találja meg” – vélekedett.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy bár sok kritika éri a kommunikációjukat az egyszerűsítés miatt, ez részben a politikai műfaj sajátossága. „Ha valaki meghallgat egy miniszterelnöki évértékelőt, egy házelnöki beszédet, vagy elolvassa a kormány jó néhány tagjának – a teljesség igénye nélkül mondjuk Navracsics Tibornak, Lantos Csabának vagy Bóka Jánosnak – a hosszabb megszólalásait, akkor szép számmal fog kifejezetten színvonalas, tényekre és érvekre épülő megnyilatkozásokat találni. A plakátokon akadémiai székfoglalókkal sehol a világon nem lehet találkozni. Mégis, ha valaki klasszikus értelemben vett értelmiségi gondolkodást, intellektuális tartalmat keres a magyar politikában, azt még mindig a jobboldalon találja meg” – jelentette ki.

Gulyás Gergely az interjúban mindemellett közölte, szerinte

a Tisza Párt képviselőjelöltjei maguk is úgy érzik, jobb, ha nem nyilatkoznak a sajtónak, mert egy értelmes mondatot nem tudnak elmondani, de még az olvasás vagy saját lakóhelyük nevének kiejtése is próbára teszi őket.

a fiatalok természetüknél fogva kritikusabbak, lázadóbbak, egy 16 éve kormányzó erővel szemben ez érthető. „Ha azonban tágabb perspektívából nézzük a világot, akkor kár ellenünk lázadni, mert mi magunk vagyunk a lázadók. Európában a béke melletti és migráció elleni kiállással mi vagyunk Dávid a brüsszeli Góliáttal szemben.”

szemben a baloldali sajtó évtizedes toposzaival, Orbán Viktor részéről megvan az intellektuális igény arra, hogy a kormánydöntéseket megelőző viták ne hatalmi szóval dőljenek el.

a Kormányinfók formátumát nem érzi kiégetőnek, mindig is a munkája részének tekintette, ezért nincs érzelmi viszonya hozzá.

Európában és az Egyesült Államokban is megfigyelhető, hogy az újságírók szerepe átalakult, egyre kevésbé tájékoztatnak, és egyre inkább politikai álláspontot képviselnek. „Sok esetben már nem beszámolnak a politikáról, hanem alakítani akarják azt. Hogy ez jó vagy rossz, azon lehet vitatkozni – szerintem az utóbbi –, de az biztos, hogy ez egy általános nemzetközi tendencia.”

„az is látható, hogy egyes szerkesztőségek között politikai együttműködés van, és a kormányinfón is előfordul, hogy egyes újságírók túllépnek a szerepükön – például amikor megpróbálják meghatározni még a kérdezés rendjét is”.