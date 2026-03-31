VSquare: Szijjártó Péter a Kreml érdekeiért lobbizhatott Brüsszelben

Oroszország;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;VSquare;

2026-03-31 08:26:00 CEST

A magyar diplomácia szankcionált oligarchák, cégek és bankok lekerülését próbálta előmozdítani.

Az oknyomozó portál új tényfeltárása szerint Szijjártó Péter konkrét orosz érdekeket is képviselhetett az uniós külügyminiszteri tanácskozásokon. A portál feltárása szerint a magyar diplomácia szankcionált oligarchák, cégek és bankok lekerülését próbálta előmozdítani, részben a szlovák kormánnyal összehangoltan.

A VSquare kedden megjelent oknyomozó anyaga szerint a magyar külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov között jóval szorosabb kapcsolat működött annál, mint amit eddig sejteni lehetett. A VSquare azt állítja, olyan hangfelvételekhez és átiratokhoz jutott hozzá, amelyek alapján Szijjártó Péter érzékeny uniós ügyekről adott tájékoztatást Moszkvának, és közben orosz szereplők levételén dolgozott az uniós szankciós listáról.

A VSquare egyik legfontosabb állítása szerint

Szijjártó 2024 augusztusának végén, egy Lavrovval folytatott telefonbeszélgetésben arról beszélt, hogy a szlovákokkal együtt javaslatot nyújtanak be Aliser Uszmanov húga, Gulbahor Iszmailova levételére az uniós szankciós listáról.

A VSquare által ismertetett beszélgetés azért különösen súlyos, mert Iszmailova végül valóban lekerült a listáról 2025 márciusában, amikor Magyarország és Szlovákia a szankciók meghosszabbításának blokkolásával gyakorolt nyomást Brüsszelre. Akkor Vjacseszlav Mose Kantor és Mihail Degtyarjov neve is lekerült a listáról.

A VSquare szerint ez nem egyedi eset volt. Az oknyomozó portál azt írja, hogy egy másik, Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott beszélgetésben Szijjártó arról beszélt, mindent megtesz az EU 18. szankciós csomagjának visszaveréséért, és igyekszik orosz bankokat, illetve más orosz entitásokat megmenteni a büntetőintézkedésektől. Ez azért illeszkedik a korábbi fejleményekhez, mert 2025 júniusában maga Szijjártó jelentette be, hogy Magyarország és Szlovákia blokkolja a 18. csomagot, hivatalosan az orosz energiaimport kivezetésére adott válaszként.

Nemrégiben a Washington Post arról írt, hogy Szijjártó évek óta az uniós ülések szüneteiben adott tájékoztatást Lavrovnak a zárt tanácskozások részleteiről. A magyar külügyminiszter ezt előbb álhírnek nevezte, később viszont elismerte, hogy az EU-s találkozók előtt és után rendszeresen egyeztet külföldi partnerekkel, köztük az oroszokkal is, ezt teljesen természetesnek nevezte, ami azért sajátos, mert nem az EU megbízásából egyeztetett az oroszokkal. Az Európai Bizottság magyarázatot kért Budapesttől, Donald Tusk lengyel kormányfő pedig arról beszélt, hogy Varsóban régóta voltak ismereteik Szijjártó orosz kapcsolatairól.

A VSquare cikkéből tehát kiderül, hogy a magyar kormány egyes ügyekben tevőlegesen próbálhatta alakítani az uniós szankciós politikát Moszkva javára.