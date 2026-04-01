A cseh államfő szerint országának újra kellene értékelnie a kapcsolatait Magyarországgal, mert Szijjártó Péter megbízhatatlan

2026-04-01 06:57:00 CEST

Az ilyen dolgokat egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni – szögezte le Petr Pavel.

Csehországnak újra kellene értékelnie a Magyarországgal fennálló kapcsolatait, beleértve azt is, hogy Prága milyen információkat oszt meg Budapesttel – mint azt a Telex észrevette, így reagált Petr Pavel cseh államfő a cseh CT24-nek, amikor Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kapcsolatáról kérdezték.

Petr Pavel a közszolgálati cseh televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott,

„teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy egy EU-s és NATO-tagállam ilyen módon megkerülje a szabályokat, és érzékeny, ha nem is minősített információkat osszon meg ellenfelünkkel”.

Úgy véli, a fentiek miatt korlátozni kellene a kapcsolatot Szijjártóval, mert „teljesen megbízhatatlan. És Orbán Viktor (miniszterelnök) is biztosan tudott erről. Szerintem az ilyen dolgokat egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni” – válaszolta Pavel, amikor arról kérdezték, szerinte hogyan kellene reagálnia Csehországnak.

Megkérdezték Petr Macinka külügyminisztert is, mit szól Pavel véleményéhez, mire azt válaszolta, hogy a külpolitikát a kormány határozza meg, nem az elnök. Az ő véleménye ezért nem releváns.

Reagált a Szijjártó-Lavrov-kapcsolatra Donald Tusk is, és Micheál Martin ír miniszterelnök is. Utóbbi azt mondta, hogy a beszélgetés „megerősítette azt, amit sokan gyanítottak” azzal kapcsolatban, hogy Magyarország „Oroszországnak szolgál” az EU-n belül.

Mint arról mi is beszámoltunk, kedden egy tényfeltáró cikkből – amelyet a VSquare, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ, a Delfi Estonia, a FRONTSTORY, valamint az Insider írt – kiderült: stratégiai jelentőségű információkat szolgáltatott kritikus uniós ügyekről a Putyin-rezsim számára Szijjártó Péter külügyminiszter a Szergej Lavrovval folytatott beszélgetéseiben. A beszámoló a hívások leiratára hivatkozva arra a következtetésre jut, hogy Szijjártó Péter a Putyin-rezsim érdekeinek megfelelően járt el a többi között akkor, amikor több orosz oligarcha uniós szankciós listáról való levételét szorgalmazta. Egy másik, az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, Pavel Sorokinnal folytatott beszélgetésben azt mondta, hogy mindent megtesz egy uniós szankciós csomag visszavonásáért, és felajánlotta, hogy megpróbál orosz szereplőket menteni a szankciók hatálya alól. Hozzáfűzte, hogy a szlovákokkal közösen javaslatot nyújtanak be az Európai Uniónak.

Az már a Washington Post március 21-én megjelent cikkéből derült ki, hogy Szijjártó rendszeresen osztott meg EU-s találkozókról információkat az orosz külügyminiszterrel, ami Európa-szerte felháborodást keltett.