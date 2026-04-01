Már több mint 22 ezren követelik, hogy Szijjártó Péter azonnal mondjon le

2026-04-01 05:20:00 CEST

Az aHang két éve indította a petíciót, amikor kiderült, hogy a magyar külügy tudott a tárcát ért orosz kibertámadásokról. A külgazdasági és külügyminiszter orosz kapcsolatait az utóbbi időben feltáró botrányok dobhatták meg az érdeklődést.

Követeljük Szijjártó Péter azonnali lemondását! Most már azt is tudjuk, hogy nem kellett az oroszoknak feltörnie a külügyminisztérium szervereit, hogy fontos információkhoz jussanak, ugyanis évek óta maga Szijjártó Péter jelentett az orosz kollégájának. Szijjártó Péter egy kém! Szijjártó Péter hazaáruló, ezért pedig azonnal buknia kell – az aHang oldalán lévő, 2024 májusában indított petíció szövegével péntek estig pontosan 22 282-en értettek egyet és írták alá.

A 444 két éve belső dokumentumok alapján írta meg, hogy a magyar külügy tudott az orosz kibertámadásokról, amelyeket 2022 tavaszán még kampányhazugságnak neveztek. Az akkori választási kampányban derült ki, hogy Vlagyimir Putyin hekkerei megtámadták a magyar külügy informatikai hálózatát. A külügyminisztérium és több kormánypárti politikus egyszerűen letagadta, hogy ez megtörtént volna. A portál által bemutatott bizonyítékok szerint négy évvel ezelőtt Oroszország katonai és polgári titkosszolgálatai széles körű kibertámadást hajtottak végre a magyar külügy rendszerei ellen, és nemzetbiztonsági szempontból felbecsülhetetlen értékű adatokat lophattak a KKM gépeiről.

– Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere tehát hazudott, ekkora hazugságra még nem volt példa a rendszerváltás óta ezt a pozíciót betöltő magyar külügyminiszterek tekintetében. Nemcsak hazudott, hanem közvetlen beosztottjait, munkatársait sem volt képes megvédeni, majd a szinte soha nem látott mértékű hekkertámadás után pár hónappal a legnagyobb természetességgel és örömmel vette át Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől a Barátság Érdemrendet, a legmagasabb kitüntetést, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban – írta az aHang a petíció elindításakor.

Az már idén a Washington Post idén március 21-én megjelent cikkéből derült ki, hogy Szijjártó rendszeresen osztott meg EU-s találkozókról információkat Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, ami Európa-szerte felháborodást keltett. Március 31-én kedden pedig újabb hangfelvételek szivárogtak ki egy Szijjártó-Lavrov telefonbeszélgetésről, amelyben a fideszes politikus – a Putyin-rezsim érdekeit szolgálva – egy oligarcha testvérének szankciós listáról való levételét ígérte, és azt közölte Lavrovval, hogy „mindig állok rendelkezésedre”.