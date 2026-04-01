21 Kutatóközpont: Minden korábbinál nagyobbra nyílt az olló, a Tisza Pártnak már 900 ezerrel több belföldi szavazója van, mint a Fidesznek

2026-04-01 08:59:00 CEST

Markáns, egyértelmű tendencia. A Mi Hazánk továbbra is minimálisan bejutási küszöb felett van.

A két nagy párt között március végén nyílt a legnagyobbra az olló a 21 Kutatóközpont eddigi mérései során. Korábban a pártot választani tudók között 11, a biztos szavazó pártválasztók között 18 százalékpont volt a legnagyobb különbség a Tisza Párt javára, míg a március végi kutatásban 16, illetve 19 százalékra nőtt a differencia – számol be a március 23. és 28. között készült kutatásról a 24.

A teljes mintában szintén az eddigi legnagyobb, 12 százalékpontos különbséget regisztrálták a kutatók, ami azt jelenti, hogy

a Tiszának mintegy 900 ezerrel több belföldi szavazója van, mint a Fidesznek.

A Mi Hazánk továbbra is minimálisan küszöb felett van, míg a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt az előző hónaphoz hasonlóan 1–1 százalékon áll.

A portál kiemeli, az idősort nézve is markáns, egyértelmű tendencia rajzolódik ki, a Tisza számos új szavazót tudott megszólítani január óta, 48-ról 54 százalékra növelte a táborát a pártválasztók között. Az is kirajzolódik az adatsorból, hogy nem a Fidesz támogatottsága esett vissza jelentősen (az hibahatáron belül ingadozik), hanem a Tiszáé nőtt, feltehetően részben a kispártok, részben a korábbi pártnélküliek rovására.

A mérés eredményei – a pártot választani tudók közötti számsorból kiindulva – a 21 Kutatóközpont a 24.hu-n is elérhető mandátumkalkulátorának feltételezései mellett

nagyon magabiztos, de még mindig nem kétharmados Tisza-győzelmet jelentenének jelen pillanatban.

A Tisza 129, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 64, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint, azonban a konkrét számok választókerületi kutatások híján nagyságrendet jelölnek, nem precíz mérési eredményt. Ráadásul ebben az esetben is sok körzet minimális különbségen billegne.