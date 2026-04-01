Jól járt a debreceni akkumulátorgyárral Szijjártó Péter egykori futsaltársa

2026-04-01 09:42:00 CEST

Benkő Szilárd cégének milliárdos üzletet hozott a beruházás.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2022. szeptemberében jelentette be a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) nevű cég debreceni akkumulátorgyárát, amely az Orbán-kormány egyik presztízsprojektje lett, és láthatóan a tárcavezető személyesen is a szívén viselte. A CATL-építkezést az állam kiemelt beruházásnak minősítette, és a 3000 milliárdos projektből közel 88 milliárd forintot vállalt át. A Direkt36 birtokába került dokumentumok alapján ráadásul ez az óriási, államilag bőkezűen támogatott látványprojekt milliárdos üzletet hozott Szijjártó Péter régi barátja, Benkő Szilárd cége számára.

A portál kiemeli,

a Verbau Kft. közel 7 milliárd forint értékben szerződött le a gyárhoz kapcsolódó építőipari munkálatokra.

A munkavégzés helye egy olyan, Debrecen melletti terület volt, amelyet a CATL egy, a magyar állam közvetett tulajdonában álló cégtől bérelt ki. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Direkt36 kérdéseire azt válaszolta, hogy a beruházó cégek mindig maguk döntik el, kikkel építtetik meg a gyáraikat.

„Ipari kapu, rámpa, szakipar, ipari padló” – a portál birtokába került dokumentumok alapján ezeket az építőipari feladatokat vállalta egy 2023 nyarán kötött szerződésben a Verbau Kft. A megismert, a projektre vonatkozó iratok nem nevezik meg a konkrét beruházást, amelyhez ezek a munkák kapcsolódnak, a megrendelő pedig egy építőipari cég, amellyel a Verbau feltehetően alvállalkozóként kötött szerződést. A munkavégzés helyénél viszont szerepel egy helyrajzi szám, amelyből beazonosítható a projekt. A szám egy Debrecen melletti területet jelöl, amelyről egy a város honlapjáról letölthető dokumentum ad bővebb felvilágosítást. Ez az irat egy környezethasználatiengedély-módosítás, amely a kínai CATL nevű cég magyar vállalatának Debrecen mellett épülő akkumulátorgyárára vonatkozik. Az iratból kiderül, hogy a műholdas felvétellel is azonosított terület a gyár telephelyének része, és hogy a cég a gyára számára bérli a területet, mégpedig egy a magyar állam közvetett tulajdonában álló cégtől, az INPARK Szigma Ipari Park Kft.-től.

A Verbau Kft. tehát a kormány egyik legnagyobb presztízsberuházásához kapcsolódóan kapott megbízást, egy olyan területen, amelynek a magyar állam a végső tulajdonosa. A megbízás mértéke pedig szintén jelentős.

Egy, a szerződéskötés után bő egy évvel, 2024 szeptemberében kelt irat, egy teljesítés igazolási jegyzőkönyv szerint a Verbau több részletben végzett munkálatokat a területen, ekkorra összesen több mint 6,7 milliárd forint értékben. Ez a jegyzőkönyv a végszámlához készült, és mind a megrendelő, mind a Verbau részéről aláírták, tehát ez az összeg minden bizonnyal a Verbau teljes munkadíját jelöli.

A CATL magyarországi vállalata és a közvetett állami tulajdonban álló INPARK Szigma Ipari Park a portál megkeresésére mindössze annyit válaszolt, hogy sem jelenleg, sem a múltban nem álltak kapcsolatban a Verbau Kft.-vel. Ilyen egyébként nem is állt a megkeresésben, és ez a dokumentumokból sem következik, mivel a Verbau nem közvetlenül tőlük, hanem egy építőipari cégtől kapta a megbízást.

A portál a 2015-ig Szijjártó egyik legközelebbi munkatársaként dolgozó, és vele együtt futsalozó Benkő Szilárddal kapcsolatban felidézi, hogy

2018-ban az utcáról, egy plakátrongáló csapat tagjaként segítette a Fidesz választási kampányát.

egyik cége 2020-ban közel 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményétől. Ebben az évben készült az a fotó is, amelyen a férfi a külügyminiszterrel együtt utazott a Lady MRD nevű luxusjacht fedélzetén.

2022-ben, azután vásárolta meg a Verbaut, hogy az elnyert egy milliárdos állami támogatással épülő, kecskeméti gyárépítési megbízást.

a cég rész vett a szintén állami milliárdokkal támogatott debreceni BMW-gyár építésében is.

Egy, a Verbau működésére rálátó, névtelenséget kérő forrás a Direkt36-nak elmondta,

„miután megjelentek a cikkek az államilag támogatott projektekről, amiken a Verbau dolgozott, az lett az előírás a vezetőség részéről, hogy ezek ne legyenek nyilvánosak. Ne kerüljenek ki sehova, ha újságírók betelefonálnak, senki nem mondhat semmit”.

Szerinte ez az oka annak, hogy míg az államilag támogatott kecskeméti Hilti-építkezésről és a szintén állami finanszírozásban részesülő BMW-beruházásról még beszámolt a cég, a CATL-gyárhoz kapcsolódó munkavégzést már próbálták titokban tartani.

A forrás arról is beszélt, hogy

akadt más, az államhoz és Szijjártó Péterhez személyesen is köthető beruházás is, ahol jutott feladat a Verbau Kft.-nek.

A cikk szerint ez a projekt az indiai Motherson-csoport új logisztikai központjának építése volt, amelyet idén januárban Szijjártó Péter adott át Nagy István agrárminiszterrel együtt. A beruházás a cégcsoport 39 milliárd forintos magyarországi fejlesztésének része volt, és a kormány tagjai azért voltak jelen az átadón, mert a magyar állam 9 milliárd forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez.

Azt nem tudni, hogy a mosonszolnoki építkezést pontosan mekkora összegért végezte a Verbau Kft., ahogy azt sem, hogy a cég bevételeinek pontosan mekkora része származik államilag támogatott beruházásokból.