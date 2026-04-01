Donald Trump azon gondolkodik, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a NATO-ból

Donald Trump erősen fontolgatja, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból, miután a szövetség nem segítette az Irán elleni katonai fellépését – idézi a Reuters azt az interjút, amelyet a The Telegraphnak adott az amerikai elnök.
E szerint Donald Trump megismételte, hogy „papírtigrisnek” tartja a NATO-t, és leszögezte, régóta kétségei vannak az észak-atlanti szervezet „hitelességével” kapcsolatban.
Sosem győzött meg a NATO. Mindig tudtam, hogy papírtigrisek, ezt Vlagyimir Putyin is tudja egyébként
– fogalmazott. Donald Trump, azt is közölte, szerinte mindez már nem is „újragondolás" tárgya.
Az amerikai elnök a múlt héten is élesen bírálta a NATO-t, amelynek tagországai szerint egyáltalán semmit nem tettek, hogy segítsenek az Egyesült Államoknak, és most már katonailag megsemmisített Iránnal kapcsolatban. Az Egyesült Államoknak semmire nincs szüksége a NATO-tól, de soha nem fogja ezt elfelejteni – jelentette ki.