Donald Trump azon gondolkodik, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a NATO-ból

2026-04-01 13:06:00 CEST

Mindig tudtam, hogy papírtigrisek, ezt Vlagyimir Putyin is tudja egyébként – mondta az észak-atlanti szövetségről az amerikai elnök.

Donald Trump erősen fontolgatja, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból, miután a szövetség nem segítette az Irán elleni katonai fellépését – idézi a Reuters azt az interjút, amelyet a The Telegraphnak adott az amerikai elnök.

E szerint Donald Trump megismételte, hogy „papírtigrisnek” tartja a NATO-t, és leszögezte, régóta kétségei vannak az észak-atlanti szervezet „hitelességével” kapcsolatban.

Sosem győzött meg a NATO. Mindig tudtam, hogy papírtigrisek, ezt Vlagyimir Putyin is tudja egyébként

– fogalmazott. Donald Trump, azt is közölte, szerinte mindez már nem is „újragondolás” tárgya.

Az amerikai elnök a múlt héten is élesen bírálta a NATO-t, amelynek tagországai szerint egyáltalán semmit nem tettek, hogy segítsenek az Egyesült Államoknak, és most már katonailag megsemmisített Iránnal kapcsolatban. Az Egyesült Államoknak semmire nincs szüksége a NATO-tól, de soha nem fogja ezt elfelejteni – jelentette ki.