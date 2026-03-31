2026-03-31 05:50:00 CEST

Tóka Gábor nem számít rá, hogy a Fidesz „atombombát” vetne be a kampány végén. Mikecz Dániel szerint a két nagy párt elérte saját szavazói plafonját.

„Ha a Fidesznél lenne bármilyen atombomba, ami megfordíthatja a pártverseny állását, azt nem a választás előtti utolsó pillanatban lőnék el” – mondta lapunknak Tóka Gábor, a Vox Populi választási blog szerzője. Szerinte a kampányhajrában már nincs is tér valódi áttörésre. „Ilyenkor egy valódi atombombának sincs már elég átfutási ideje a szavazók fejében” – tette hozzá.

Mikecz Dániel politikai elemző sem számít meglepetésre a hátralévő 11 napban. Mint érdeklődésünkre elmondta: a Tisza és a Fidesz feladata most már leginkább az, hogy a szavazásig „készenlétben tartsák” a saját táborukat. A szakértőket arról faggattuk: mit hozhat a kampányhajrá, milyen szavazókat tud még meggyőzni Orbán Viktor és Magyar Péter?

„A Republikon és más intézetek mérései alapján a két nagy párt lényegében elérte a saját mozgósítási plafonját.”

– vélekedett Mikecz. Az elemző úgy látja: a kutatásokban a pártválasztók és a biztos szavazók között is alig van különbség. Ez arra utal, hogy a szimpatizánsok döntő része már elköteleződött a részvétel mellett.

„Újdonság nem lesz, a Fidesz kínkeservesen küzd tovább, hogy valamit még kihozzanak a választásból.”

– ezt már Tóka Gábor tette hozzá, aki szerint a kormánypárt éppen most véglegesíti az utolsó pillanatos mozgósítást a polgármestereivel és a helyi erős embereivel.

Nem véletlen, hogy a miniszterelnök többször is hangsúlyozta: nélkülük nem lehet választást nyerni. Tóka leszögezte: a kampánymunka piszkosabb részét csak a helyi szervezők tudják elvégezni, mert ez nem „leányálom.”

Mikecz Dániel ezzel szemben úgy látja: érdemi szavazóréteg már nem mozdítható, annyira sűrű heteken vagyunk túl, hogy a választók nagy többsége kialakította a benyomásait. Szerinte ezért sem várható, hogy egy-egy új bejelentés vagy kampánytéma érdemben átírja az erőviszonyokat.

Ebbe a körbe tartoznak azok a támadások is, amelyek a tegnap Magyar Péterék állítólagos energetikai terveit mutatták be. A program például 1000 forintos benzinárat, az orosz gázról való leválást, és a MOL részvényeinek eladását ígéri. Magyar Péter cáfolta a közölt dokumentumok valódiságát.

„Én nem hiszem, hogy az ilyen ügyeknek olyan nagy jelentősége van” – mondta Mikecz, de hasonlóan látja a kérdést Tóka Gábor is. „Minél többször jelenik meg, annál elkopottabb ez a fegyver” – fogalmazott. Úgy véli, az ilyen ügyeknek korlátozott a mozgósító vagy az elbizonytalanító erejük.

Kétes eszközökből mégsem lesz hiány, Tóka szerint velünk maradnak a fideszes kamu közvélemény-kutatások is. „Sőt néha úgy tesznek, mintha ezeket nem is ők, hanem a DK csinálta volna.” – mondta. Példaként a CEU professzora egy szombathelyi esetet említett, ahol robothívásokkal, közvélemény-kutatásnak álcázva próbálták befolyásolni a választókat.

A hívások során az Idea Intézet nevében mutatkoztak be, és sugalmazó kérdéseket tettek fel: tudják-e a választók, hogy a Tisza jelöltje Rápli Róbert valójában Szentgotthárdon lakik, hogy a Fidesszel való jó kapcsolata miatt nevezték ki iskolaigazgatónak, illetve hogy „háborúpárti” nyilatkozatokat tett.

Van még bármilyen értelmes tétje a következő két hétnek? – érdeklődtünk tovább. Mikecz Dániel szerint nagyon is, hiszen a pártok folyamatos jelenléte nélkül az üzeneteik elvesznének, ezért nem véletlen, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter is intenzíven járja az országot. „Ez nem egy olyan állapot, hogy ezt és ezt elértük, és akkor már nem kell tovább csinálni” – mondta.

Tóka Gábor is úgy látja: A Tisza stratégiájában sem az lényeg, hogy látványos új százalékokat szerezzenek.

„Továbbra is szemtől szembe kampányt folytatnak, nekik kopogtatniuk és pultozniuk kell. Ez a vezetés megőrzéséhez, a támogatottságuk megtartásához elengedhetetlen”

– mondta a Vox Populi szerzője.

Orbán Viktor közben nukleáris fegyvert készül bevetni a győzelemért; meghívta felcsúti házába Hajdú Péter kormánypárti médiacelebet, hogy Hajdú tévéműsorában szerepelhessen. Kit győz meg az utolsó napokban Hajdú Péter? – tettük fel a kérdést Mikecz Dánielnek.

„A Fidesz a kutatásokban vélhetően azt látja, hogy a kormányfő személyes megítélése továbbra is kedvezőbb, mint a pártról és a kormányról alkotott kép. Ezért inkább magánemberként, mint politikusként mutatják be őt”

– fejtegette az elemző. Mikecz szerint az ilyen szereplések célja a személyes kötődés erősítése: a választók a vezetőt családapaként, hétköznapi, szorgos emberként is láthatják. Ezzel a „személyes brandre” építő kampánnyal pedig azok is találkoznak, akik kevésbé követik a politikát, de nyitottak az emberközeli történetekre és benyomásokra.

Tóka Gábor úgy látja: nehéz újat mondani 16 év után Orbán Viktorról, ami nem is feltétlenül tesz jót a Fidesz-kampánynak.

„Az lenne az újdonság, ha mondjuk Matolcsyék nem vihetnék Dubajba az autóikat, hanem letartóztatnák őket.”

– fogalmazott. Úgy véli, egy ilyen fejlemény még talán segíthetné is a Fideszt. Az inga azonban most a Tisza-kampány felé leng.

„Az olyan, belülről érkező, hitelesnek tűnő megszólalások, mint Szabó Bence, rendőrszázados esete, már komoly figyelmet váltanak ki. Ez újszerű, mert váratlanul egy nagyon hiteles forrás erősít meg valamit, amit korábban sokan nem hittek el a balliberális ellenzéknek” – tette hozzá a szakértő.

Szerinte látszik, hogy a Szabó-sztori rengeteg embert érdekel és érint meg még azok közül is, akik másként közelítenek a politikához. Tóka példaként hozta MC Hawer mulatós-sztárt, aki pár éve még a „Piros volt a paradicsom nem sárga” című Fidesz nótát énekelte, most pedig ő is kiállt Szabó mellett a Facebookon, miután megnézte a Direkt36-nak adott interjút. Tóka Gábor szerint az ilyen, nagyon személyes és a politikán kívülről érkező megjelenések érdemben változtathatják meg a közbeszédet és a kampány hangulatát