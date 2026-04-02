Több mint négymilliárd forintért vesz újabb területeket Gödön a Samsung SDI

2026-04-02 15:48:00 CEST

Most a lakóházak felé eső területből akar nagyjából 30 hektárt megvásárolni.

Nyertes pályázóként 4,2 milliárd forintért vesz a Samsung SDI Zrt. újabb területeket Gödön, most a lakóházak felé eső területből kíván körülbelül 30 hektárt megvásárolni, hogy azon napelemparkot és parkolót építsen, emellett némi fásítást is ígér – írja az Átlátszó. A portál szerint a kijelölt telkek adásvételét és kisajátítását a gödi önkormányzat megbízásából Tuzson Bence egykori ügyvédi irodája, a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda intézi.

A cikk felidézi, a gödi önkormányzat Pályázat Göd külterületén véderdő jellegű fásítás, napelempark és parkoló létrehozására címen hirdetett pályázatot tavaly novemberben.

Az előszerződésben – amelyet az Átlátszó közadatigénylés útján kapott meg az önkormányzattól – a „Fejlesztési terület” kialakítására 59 ingatlan van felsorolva, melyek többsége jelenleg még nincs a gödi önkormányzat tulajdonában. Az ingatlanok eladásának feltétele, hogy azok legkésőbb 2026. május 10-ig az önkormányzat tulajdonába kerüljenek, emellett július 15-ig megtörténjen az érintett ingatlanok átminősítése valamint a szükséges telekalakítások. Ennek megvalósulása után kerül sor az önkormányzat és a Samsung SDI közötti végleges adásvételi szerződés megkötésére.

A Samsung SDI és az önkormányzat által kötött előszerződés mellékletéből elvileg kiderülhetne az is, hogy a kijelölt „Fejlesztési területen” hol létesülne napelempark, parkoló, és azok milyen méretűek lennének, s hol kerülne sor beígért fásításra.

Csakhogy az előszerződés melléklete csupán azt tartalmazza, hogy a telekalakítás előzetes vázrajza „később csatolandó”. Vagyis semmit nem lehet tudni arról, hogy pontosan hová és mit tervez a Samsung.

A kijelölt területért Göd 4 269 000 000 forintot (bruttó 5 421 630 forintot) kér a Samsung SDI-től. A gödi földtulajdonosoknak pedig négyzetméterenként 1046 forintot ajánlott fel az önkormányzat, akik közül eddig 12-en jelezték, hogy a felajánlott összegnél magasabb árat kérnek. De ha nem is sikerül megegyezniük az árban önkormányzattal, földjeik kisajátítása abban az esetben is megtörténik – ezt követően a tulajdonosok bírósági úton próbálhatnak magasabb összeget kicsikarni az önkormányzattól.

Bár a tulajdonosoknak fizetendő vételár mellett az átminősítések, a telekalakítások, a régészeti és a talajszennyezettségi vizsgálatok, valamint az ügyvédi eljárás költsége is az eladót terheli, az Átlátszó szerint

a Kammerer Zoltán polgármester vezette gödi önkormányzat még így is 2-3 milliárd forintos haszonnal számolhat.

De jól fog járni Tuzson Bence korábbi ügyvédi irodája – ma Biczi és Turi, korábbi nevén Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda – is, amely 2018 óta minden Samsung SDI-beruházáshoz kapcsolódó ingatlanügyet intéz.