Mégsem jogsértő, hogy Orbán Viktor gyermekkel kampányolt, az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria döntését

kampány;Kaposvár;Alkotmánybíróság;Orbán Viktor;Kúria;

2026-04-02 16:12:00 CEST

A testület szerint a Kúria alkotmányellenesen korlátozta a miniszterelnök véleménynyilvánítási szabadságát, és amúgy is, spontán szituációról, nem megrendezett kampányjelenetről volt szó.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria döntését, amely szerint Orbán Viktor jogsértően kampányolt egy gyerekkel. A testület úgy látta, hogy az ítélet alkotmányellenesen korlátozta a miniszterelnök véleménynyilvánítási szabadságát, és tévesen értelmezte az esélyegyenlőség elvét is – vette észre a hvg.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Kúria szerint a választási eljárási törvény mellett a Fidesz szívügyének számító 15. alkotmánymódosítás egyik pontját is megsértette Orbán Viktor, amikor videók jelentek meg a közösségi médiájában arról, hogyan emelt színpadra egy gyermeket a közelmúltbeli kaposvári politikai gyűlésén. A testület döntése rögzítette, nem csak óvodákban és iskolákban tilos a gyerekeket kampánycélokra felhasználni, hanem a köznevelési intézményeken kívül is.

A Kúria döntése után az ügy alkotmányjogi panasszal került az Alkotmánybíróság elé, ahol az indoklás már így írja körül a bepanaszolt jelöltet, azaz Orbán Viktort: „az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett Fidesz–Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezet, valamint a Fidesz–Kereszténydemokrata Néppárt országos listájának első helyén álló jelöltje”. A portál összefoglalója alapján jogi képviselője (Giró-Szász János ügyvéd a családi irodából) útján azt közölte a Kúriával, hogy „a gyermek saját kezdeményezésére közelített” felé, „a gyermek felügyeletét ellátó személy az interakcióban maga is közrehatott, maga emelte fel a gyermeket az emelvényre, amely tények a közzétételhez való hozzájárulást erősítik”. Az ügyvéd szerint, aki minden bizonnyal a pártelnök-miniszterelnök érvelését közvetíti, „a szülő gyermekneveléshez fűződő alapjogát” korlátozná, ha ő nem ölelhetné magához a gyereket a nyilvános gyűlésen.

Az Alkotmánybíróság azzal érvelt, hogy „spontán szituációról, és nem megrendezett kampányjelenetről van szó”, emellett a Kúria kitágította a tételes jog szerint csak a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó kampánytilalmat a gyermekek részvételével is járó köztéri, nyilvános eseményekre. A Kúria az esélyegyenlőségi alapelv sérelmét állapította meg, de Orbán Viktor értelmezése szerint ő annak jogosultja, így ő azt meg sem sérthette, hiszen annak lényege, hogy minden versengő fél azonos feltételekkel vehessen részt a választási küzdelemben. Ezzel a Kúria alkotmányos indok nélkül korlátozta az ő szabad és jogszerű részvételét a jelöltek versenyében – írja a miniszterelnök ügyvédje az Ab honlapjára fel nem tett, de a határozat indoklásában idézett panaszában.

Az Alkotmánybíróság Juhász Miklós vezette tanácsa egyetértett a beadvánnyal.

Mind a miniszterelnök, mind az ellenzéki képviselőjelölt „az esélyegyenlőségi követelmény vonatkozásában jogosulti pozícióban van”, így a Fidesz-KDNP jelöltje „nem sérthette meg ezen alapelvet, arra felelősség nem alapítható”.

Továbbá a Kúria a hatályos jogtól elszakadó bírói jogértelmezést alkalmazott, egy semmilyen törvényben nem szereplő tilalmat állapított meg, és ezzel Orbán Viktor

véleménynyilvánítási szabadsága elé új, eddig nem ismert tilalmat állított fel.

Ezáltal az ítélet az Alaptörvényt sérti, ellentétes a tisztességes eljáráshoz való joggal.

Ezért az Alkotmánybíróság ítéletet megsemmisítette, a miniszterelnök nem sértett törvényt.