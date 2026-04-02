Negyvenegy szabolcsi polgármester kampányol az egyik fideszes képviselőjelölt mellett

Összesen 41 polgármester aláírása szerepel azon a Polgármesteri nyilatkozatnak nevezett levélen, amelyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú választókerületének polgáraihoz juttattak el, és amelyben azt kérik, szavazzanak Kovács Sándor fideszes jelöltre – írja a 444 egyik olvasójuk által a lapnak megküldött dokumentum alapján. Az olvasó információja szerint a levelet mind a 41 településen kiküldték.
A nyilatkozatban az aláíró polgármesterek először köszönetüket fejezik ki Kovács Sándor országgyűlési képviselőnek „az elmúlt 12 évben térség fejlődéséért, fejlesztéséért végzett munkájáért”. Majd a nyilatkozók így folytatják: „Kérünk minden választójoggal rendelkező állampolgárt, hogy a 2026. évi április országgyűlési választások alkalmával a megkezdett munka folytatásának reményében – ismételten Kovács Sándort, a Fidesz-KDNP jelöltjét támogassák szavazatukkal.”A polgármesterekre tolta át a parlamenti választás súlyát Orbán Viktor, majd közölte, hogy győzelem esetén az egész önkormányzati rendszert átalakítják
A 444 korábban arról is írt, hogy Csongrád-Csanád megyében Nógrádi Zoltán, Mórahalom fideszes polgármestere hasonló levélben kéri a helyieket, hogy a választáson a kormánypártra és jelöltjére, Mihállfy Bélára szavazzanak.Tudtuk nélkül szerepelnek a Fidesz szórólapján, felháborodott több polgármester isMegmagyarázta a fideszes jelölt, miért kampányolt polgármesterek fotójával a tudtuk nélkül