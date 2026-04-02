Szombathelyen is tüntetők fogadták Orbán Viktort, zúgott a „Mocskos Fidesz!”

Fidesz;Orbán Viktor;fenyegetés;Kocsis Máté;riogatás;ellentüntetők;ruszkik haza;Mocskos Fidesz!;

2026-04-02 22:22:00 CEST

A fideszes országjárás immár vitathatatlan kísérőjelensége az ellentüntetés. A vasi megyeszékhelyen néhány tucatnyian mutatták meg, hogy nem félnek az agresszív kormánypárti keménymagtól.

Több tucat tüntető gyűlt össze Szombathelyen csütörtökön, Orbán Viktor országjárásának helyszínén. A tüntetők végig fújoltak, „mocskos fideszeztek”, „ruszkik hazázással”, sípolással követték a miniszterelnök beszédét – írja a Telex helyszíni tudósításában, kiemelve, hogy a tüntetőket és az Orbán országjárásáról jól ismert, Fidesz-szimpatizáns keménymagot egy valtonos sor választotta el egymástól. Az ellentüntetők között felsorakozott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is egy molinóval, rajta egy felirat: Szépen játsszatok, ne verekedjetek! Sípolásukra, kiabálásukra halkabb „ria, ria, Hungária” és „hajrá Fidesz” felkiáltás érkezett a másik oldalról.

– Orbán Viktor színpadra lépésekor az első sorban „Viktor, Viktor” felkiáltásokkal, a hátrébb lévő tüntetők felől sípolással fogadták a miniszterelnököt. Orbán először arról beszélt, hogy Szombathely fontos város, mert aki itt győz, az győz az országban is. Ezután viszont egyből a jelenlévő tüntetőket szólította meg: azt mondta, szerinte azért jöttek el ellenzékiek a gyűlésére, mert „a mi gyűléseink izgalmasak, az övék meg unalmasak”. A kormányfő ezután is hosszasan beszélt a tiltakozókhoz, hívatlan vendégnek nevezve őket, aztán egy váratlan fordulattal azt állította, hogy eddig a fideszesek alkották a csendes, de most már a hangos többséget.

A miniszterelnök azért beszédében harcra buzdított, s a tudósítás szerint arról beszélt, hogy háborúban nehezebb kormányozni, majd arról, hogy tapasztalat kell most az ország irányításához, amire szerinte ő képes. – Ha meg kell védenünk Magyarország érdekeit, akkor remélem, lesz néhány tiszás is, akire lehet számítani – üzente beszéde végén Orbán, aki az egész beszéd alatt legalább annyit üzengetett a tiszásoknak, mint saját szimpatizánsainak. Az Orbán elleni tüntetők az esemény egésze alatt maradtak, hagyták őket végig demonstrálni.

– Az Orbán Viktor előtt felszólaló Kocsis Máté Orbánnál határozottabban, de szintén sokat üzengetett a jelenlévő tüntetőknek. A Gyurcsány-kormány felidézése után azt mondta a tüntetőkre, hogy őket az ukránok pénzén buszoztatták ide. Kocsis aztán arról beszélt, hogy „Magyar Péter úgy abuzálja a nemzetet, mint a családját”, az erőszaktevők pedig április 12. után megtudják, hogy „nem ússzák meg szárazon”. Kiderült azonban, hogy nem hat a riogatás, sem a fenyegetés. Egy tüntető azt mondta a Telex munkatársának, hogy azért jött ki, hogy megnézze „a miniszterelnök utolsó beszédét”, és nem félt az atrocitásoktól.