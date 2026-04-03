Pert nyert a Kúrián a Demokratikus Koalíció, ki kell adni a MÁV eltitkolt intézkedési tervét

2026-04-03 13:04:00 CEST

A budapesti pályaudvarokon rendszeresek a késések, a váltóhibák és a műszaki problémák.

A Demokratikus Koalíció a Kúria előtt jogerősen is megnyerte azt a pert, amelyet a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium ellen indított a MÁV működésével kapcsolatos eltitkolt dokumentumok nyilvánosságra hozataláért - közölte Arató Gergely, az ellenzéki párt országgyűlési frakcióvezető-helyettese.

E szerint a minisztériumnak ki kell adnia a MÁV-val kapcsolatos határozatot és az intézkedési tervet, amelyeket eddig jogellenesen titkoltak el a nyilvánosság elől. Ez az ítélet megerősíti az első és a másodfokú bíróság döntését is - teszi hozzá.

A politikus emlékeztet, a budapesti pályaudvarokon rendszeresek a késések, a váltóhibák és a műszaki problémák. Éppen ezért rendelte el a minisztérium, hogy a MÁV készítsen részletes intézkedési tervet, majd ezt a dokumentumot megpróbálta eltitkolni a magyar emberek elől.

A kúriai döntéssel azonban végleg eldőlt: nincs több titkolózás. Lázár János minisztériumának nyilvánosságra kell hoznia, hogy milyen állapotban van a vasúti közlekedés, milyen hiányosságok – létszámhiány, eszközhiány, forráshiány – állnak a problémák mögött

– hívja fel a figyelmet a közlemény.