Bárki ingyen megnézheti péntek este héttől vasárnap éjfélig a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmet

„Szuper hír! Ma este 7 órától vasárnap éjfélig az alkotók ingyenesen elérhetővé teszik a Tavaszi szél című filmet” – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a róla és pártja létrejöttéről és felemelkedéséről szóló dokumentumfilmet a filmgyártó Juno11 YouTube-csatornáján, illetve az eletedmozija.hu honlapon lehet megtekinteni húsvét első napjának végéig. – Abszolút filmszínház. 100 százalék rendszerváltás – tette hozzá Magyar Péter.
Előzőleg Topolánszky Tamás Yvan rendező és Sümeghy Claudia filmproducer a Juno11 filmgyártó Facebook-videójában ismertette, hogy miért döntöttek az ingyenes megosztás mellett annak ellenére, hogy az a filmek nézettségi adatait rendszeresen ismertető IGN Hungary oldal szerint március közepe óta nagyot ment a magyar mozikban a Tavaszi szél: Az ébredés.„Magyar Péter nemcsak egy tank, hanem kiderül, hogy vannak érzelmei”
Az előző hétvégén több mint 113 ezer nézőnél járt a dokumentumfilm nézettsége, a készítői szerint mostanáig 130 ezer jegyet váltottak rá. – Úgy érzzük, hogy a logikus, megtérülő, szakmailag bevett forgalmazási stratégiát most felülírja egy társadalmi igény, hogy a Tavaszi szél az ország minden pontjára eljusson. Saját szakmai szempontjainknál előrébb valónak tartjuk, a közös jövőnk formálásához való hozzájárulást – mondták az alkotók arról, hogy eredeti céljuk az volt, hogy a mozikban elérjék a legalább kétszázezres nézőszámot. Az interneten azonban ennek várhatóan a sokszorosa lesz.